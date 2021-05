BAT : Vuse, 1ere marque de vapotage neutre en carbone

BAT a annoncé aujourd'hui que Vuse, sa marque d'appareils de vapotage, était devenue la première marque mondiale de vapotage neutre en carbone.



La neutralité carbone de Vuse a notamment été obtenue grâce à la compensation carbone par le biais de projets de reboisement.



Cette annonce témoigne de 'l'engagement profond et de longue date de BAT à être une entreprise responsable et à réduire son impact sur l'environnement', souligne Kingsley Wheaton, directeur marketing chez BAT.



Par ailleurs, cette réalisation contribue aux objectifs climatiques de l'entreprise: BAT vise à atteindre la neutralité de ses opérations internes à l'horizon 2030 et la neutralité sur toute la chaîne de valeur d'ici 2050.



