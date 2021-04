BAT : le conseil d'administration évolue

BAT annonce avoir pris bonne note de l'annonce de la démission de Jerry Fowden, administrateur non exécutif de la société, avec effet au 1er avril. ' Par conséquent, il ne cherchera pas à être réélu lors de l'AG annuelle du 28 avril 2021 ', précise la société.



' Compte tenu de la volonté du groupe BAT d'étendre son portefeuille au-delà de la nicotine, Jerry a décidé de quitter le conseil d'administration de la société pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de potentiels conflits d'intérêt au vu de ses autres engagements externes ', indique BAT.



La société précise que Karen Guerra, Administrateur Non Exécutif de la Société, rejoindra le Comité d'Audit et quittera le Comité de Rémunération avec effet au 1er avril 2021.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.