BAT : ouvre un site d'information sur le vapotage

Le groupe BAT lance aujourd'hui VapeExplained.com, un centre d'information fournissant aux fumeurs et aux vapoteurs adultes des réponses factuelles aux questions les plus fréquemment posées sur la toile.



Le site fournit également des informations importantes 'sur le rôle que ces produits peuvent jouer en tant qu'alternative à risque potentiellement réduit au tabagisme', précise BAT.



VapeExplained.com s'appuie sur la vaste expertise technique de la société de plus de 1 500 scientifiques et ingénieurs et sur l'expérience de l'offre de produits de vapotage dans plus de 26 pays à travers le monde, poursuit le groupe.





