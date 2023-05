Currys surperforme ; Wood Group s'effondre

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse lundi, la bonne performance des valeurs minières ayant contribué à soutenir un optimisme prudent, malgré les inquiétudes concernant la possibilité d'un défaut de paiement de la dette américaine.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 21,07 points, soit 0,3 %, à 7 775,69. Le FTSE 250 était en hausse de 19,44 points, soit 0,1%, à 19 207,81, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,55 point à 816,41.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 777,50, le Cboe UK 250 en baisse de 0,1 % à 16 776,73, et le Cboe Small Companies en hausse de 0,1 % à 13 626,46.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2 %.

La livre sterling était cotée à 1,2486 USD tôt lundi, en hausse par rapport à 1,2465 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,0875 USD, en hausse par rapport à 1,0857 USD. Face au yen, le dollar était coté à 135,91 JP, en hausse par rapport à 135,39 JPY.

La baisse du yen a contribué à attirer les investisseurs vers les actions japonaises, l'indice Nikkei 225 à Tokyo clôturant à 0,8 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,1%.

En Chine, les échanges ont été positifs, la Banque populaire de Chine ayant augmenté les liquidités à long terme en mai, dans le but de stimuler la croissance. Toutefois, elle a laissé inchangé son taux de facilité de prêt à moyen terme. L'indice composite de Shanghai a clôturé en hausse de 1,2 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,5 %.

Les grandes sociétés minières londoniennes se sont bien comportées, Anglo American progressant de 1,2 % et Endeavour Mining de 1,8 %.

Cependant, Shell et BP ont chuté de 0,8 % et 0,4 % respectivement, alors que les prix du pétrole ont chuté à 73,97 USD pour un baril de Brent, par rapport à 74,87 USD à la fin de la journée de vendredi. Cette faiblesse persistante suggère que les investisseurs s'inquiètent du rythme de la reprise économique mondiale, à la suite de la faible confiance des consommateurs aux États-Unis vendredi et des récentes données peu encourageantes en provenance de Chine.

Cette semaine, les investisseurs examineront les ventes au détail, la production industrielle et les prix de l'immobilier en Chine.

L'or était coté à 2 018,83 USD l'once tôt lundi, plus haut que les 2 010,46 USD de vendredi.

Pendant ce temps, Flutter Entertainment a augmenté de 1,4 %, Citigroup ayant relevé le titre à "acheter" et Goldman Sachs ayant augmenté son objectif de prix.

British American Tobacco est resté stable après l'annonce d'une nouvelle direction.

Le directeur financier de BAT, Tadeu Marroco, deviendra le nouveau directeur général, en remplacement de Jack Bowles qui se retire avec effet immédiat. Marroco travaille pour la société depuis 1992.

Parmi les valeurs moyennes, Currys a été la plus performante, avec une hausse de 6,6 %.

Le détaillant de produits électroniques a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice qui s'est achevé le 29 avril. Il s'attend désormais à ce que le bénéfice avant impôt ajusté se situe entre 110 et 120 millions de livres sterling, alors que les prévisions précédentes étaient d'environ 104 millions de livres sterling. Elle s'attend également à ce que l'endettement net à la fin de l'année soit d'environ 100 millions de livres sterling, contre 100 à 150 millions de livres sterling précédemment.

Au cours de l'année écoulée, Currys a déclaré que les ventes du groupe à périmètre constant ont baissé de 7 % par rapport à l'année précédente, tant au Royaume-Uni et en Irlande que dans la division internationale, où les pays nordiques ont été particulièrement faibles.

"L'évolution constante des objectifs n'est généralement pas un bon signe, mais les investisseurs ont été encouragés par les résultats meilleurs que prévu au Royaume-Uni et en Irlande", a déclaré Aarin Chiekrie, de Hargreaves Lansdown.

À l'autre extrémité du FTSE 250, John Wood Group a chuté de 38 %.

Apollo Management Holdings a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de proposer une offre publique d'achat pour la société. En avril, la société d'ingénierie et de conseil spécialisée dans le secteur de l'énergie a déclaré qu'elle s'engagerait auprès d'Apollo pour voir si une offre ferme de rachat pouvait être proposée dans les mêmes conditions que sa précédente proposition. Début avril, Apollo avait proposé une offre potentielle de 240 pence par action en espèces, soit une prime de 59 % par rapport au cours de l'action de Wood à l'époque.

Vendredi, THG, une autre société cotée à Londres, a annoncé que les discussions avec Apollo en vue d'un rachat avaient échoué.

Diploma a progressé de 2,0 %, après avoir relevé ses prévisions annuelles à la suite d'un solide semestre.

Au cours du semestre qui s'est achevé le 31 mars, la société spécialisée dans les produits et services techniques a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 30 % en glissement annuel, passant de 448,5 millions de livres sterling à 582,8 millions de livres sterling, et que son bénéfice avant impôts avait augmenté de 50 %, passant de 52,3 millions de livres sterling à 78,7 millions de livres sterling.

Diploma s'attend désormais à une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires d'environ 7 % pour l'ensemble de l'année, auxquels s'ajouteront 7 % provenant d'acquisitions, déduction faite des cessions. Elle prévoit une marge d'exploitation de 19 %, soit le haut de la fourchette qu'elle s'était fixée précédemment.

Sur l'AIM, IOG a fait un bond de 20 %.

Le développeur de gaz offshore britannique a déclaré que l'événement de contrôle du puits Blythe H2 rencontré sur le Hauptdolomit a été isolé avec succès, sans qu'il soit nécessaire de dévier le puits. Le puits H1 sera fermé une fois que le puits H2 sera pleinement opérationnel, mais restera disponible pour la production, a déclaré IOG.

"Je suis heureux d'annoncer que la section de forage de 6 pouces a été forée efficacement jusqu'à présent et qu'il est encourageant de constater que le réservoir supérieur a été atteint conformément aux attentes", a déclaré le PDG Rupert Newall.

Vendredi, aux États-Unis, Wall street a terminé en baisse, avec un Dow Jones Industrial Average stable, un S&P 500 en baisse de 0,2 % et un Nasdaq Composite en baisse de 0,4 %.

Les inquiétudes de la semaine dernière concernant les progrès des négociations sur le plafond de la dette américaine se poursuivent, les discussions reportées devant reprendre mardi

Dimanche, le président Joe Biden a déclaré qu'il restait "optimiste" quant à la possibilité de trouver un accord avec ses adversaires républicains pour relever la limite de la dette américaine et éviter un défaut de paiement qui, selon son administration, aurait des conséquences "catastrophiques".

Les républicains du Congrès exigent des coupes budgétaires en échange du relèvement de la limite d'emprunt des États-Unis, tandis que la Maison-Blanche insiste depuis des mois sur le fait que le crédit de la nation ne doit pas faire l'objet de négociations.

La sonnette d'alarme est tirée quant à la possibilité d'un premier défaut de paiement des États-Unis, l'incertitude planant sur la date à laquelle le gouvernement cesserait d'être en mesure de payer ses factures.

Le calendrier économique de lundi prévoit les prévisions économiques de printemps de la Commission européenne. Les données sur la production industrielle de l'UE sont à 1000 BST.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.