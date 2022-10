La confiance prévaut "malgré tout" pour les entreprises jurassiennes

Delémont (awp/ats) - Les entreprises jurassiennes font mieux que résister, estime la Chambre de commerce et d'industrie du Jura (CCIJ). Dans la foulée de la forte reprise post-Covid, deux tiers d'entre elles font part d'une marche des affaires bonne à excellente.

Et les perspectives pour les six prochains mois demeurent favorables, grâce à des carnets de commandes bien garnis, a indiqué vendredi la CCIJ à l'occasion de la publication de sa grande enquête d'automne. "La crise énergétique figure au cœur de toutes les attentions", précise l'organisme dirigé par Pierre-Alain Berret.

Les derniers mois se sont déroulés dans un contexte économique et géopolitique pour le moins incertain, marqué par la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation et les difficultés d'approvisionnement. La crise énergétique figure toutefois au cœur de toutes les attentions, selon la CCIJ.

L'enquête conjoncturelle a été réalisée entre le 7 septembre et le 3 octobre. Elle n'intègre pas l'impact négatif de l'annonce jeudi de la possible fermeture du site historique de Boncourt de British American Tobacco Switzerland (BAT, ex-Burrus). Ce dernier emploie 220 personnes et fabrique notamment les cigarettes "Parisienne".

ats/buc