Le bénéfice de British American Tobacco en hausse en 2022 malgré les défis à relever

(Alliance News) - British American Tobacco PLC a annoncé jeudi une hausse marginale de son bénéfice pour 2022, le fabricant de cigarettes naviguant dans un environnement économique "de plus en plus difficile", mais il a noté que la dynamique en Nouvelle catégorie était "forte".

Le fabricant londonien des cigarettes Dunhill, Kent et Lucky Strike a déclaré que le bénéfice avant impôts n'avait augmenté que de 1,7 % pour atteindre 9,32 milliards de livres sterling en 2022, contre 9,16 milliards en 2021.

Les actions de British American Tobacco ont glissé de 4,0 % à 2 968,00 pence chacune à Londres jeudi matin. À Johannesburg, son action était en baisse de 3,4 % à 638,78 ZAR.

En 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,7 %, passant de 25,68 milliards de livres sterling à 27,65 milliards de livres sterling, malgré une baisse des volumes. Les volumes de cigarettes et de produits de chauffage au tabac ont baissé de 4,2 % à 629 millions.

Le fabricant de produits de vapotage et de produits de chauffage du tabac glo a déclaré que le volume des consommables de la nouvelle catégorie continuait de croître et était en hausse dans les trois catégories.

Les nouvelles catégories contribuent désormais de manière "significative" aux résultats financiers du groupe, a-t-il déclaré, prévoyant que cette activité émergente serait rentable en 2024, un an avant l'objectif.

En 2022, le groupe a investi plus de 2 milliards de livres sterling dans les Nouvelles Catégories, tout en faisant d'excellents progrès dans la réduction des pertes d'exploitation de 62%.

British American Tobacco s'est dit confiant d'atteindre l'objectif de 5 milliards de GBP de revenus pour les Nouvelles Catégories d'ici 2025.

Alors que les marchés émergents ont commencé à se remettre de l'impact de Covid-19 l'année dernière, notamment Cuba, le Bangladesh, le Brésil et son activité mondiale de vente au détail de voyages, ces effets ont été plus que compensés par la baisse des volumes aux États-Unis, en Turquie et par la vente de son activité iranienne au milieu de 2021.

Pour 2022, British American Tobacco a amélioré son dividende total à 217,80 pence, contre 215,60 pence un an plus tôt.

Le bénéfice annuel par action a diminué à 293,3 pence, soit une baisse de 1,2 % par rapport à 296,9 pence.

"Pour l'avenir, alors que nous nous attendons à ce que l'environnement macro-économique reste difficile, nous continuerons à tenir nos promesses et à accélérer encore notre transformation", a déclaré Jack Bowles, directeur général de British American Tobacco.

Notant l'inflation, la société a déclaré : "La poursuite de la simplification, des améliorations de la productivité et des économies sera un objectif clé alors que nous continuons à affiner nos capacités de base. Ces éléments sont essentiels pour faire face aux pressions inflationnistes tout en continuant à financer les investissements de la nouvelle catégorie et à améliorer la rentabilité de la nouvelle catégorie alors que nous accélérons notre transformation vers un meilleur avenir." A Better Tomorrow est la stratégie d'entreprise de la société visant à réduire son impact sur la santé, annoncée pour la première fois en mars 2020.

Dans ses perspectives pour 2023, British American Tobacco prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires à taux de change constant de 3 à 5 %, en fonction du calendrier de transfert des activités russes et biélorusses qui devraient fermer en 2023.

Elle prévoit une croissance moyenne à un chiffre du BPA ajusté en devises constantes.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.