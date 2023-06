Le groupe de tabac BAT maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

British American Tobacco a maintenu ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel mardi, en misant sur une demande stable pour ses produits de vapotage et de nicotine orale et sur des prix plus élevés.

Le fabricant de cigarettes Lucky Strike s'attend à une hausse de 3 % à 5 % de son chiffre d'affaires organique à taux de change constant pour 2023, la performance devant être pondérée par le second semestre de l'année. (Reportage d'Eva Mathews à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)