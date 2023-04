THG nomme Sue Farr au poste d'administrateur indépendant principal dans le cadre des négociations de rachat

(Alliance News) - THG PLC, qui opère sous le nom de The Hut Group, a nommé lundi Sue Farr comme nouveau directeur indépendant, dans le cadre de négociations de rachat.

Les actions du détaillant en ligne étaient en hausse de 5,8 % à 94,36 pence chacune à Londres lundi matin. Au cours des douze derniers mois, la valeur de l'action a plus que doublé par rapport à 46,77 pence.

Dean Moore, qui a assumé le rôle de directeur indépendant principal à titre intérimaire, restera président intérimaire du comité d'audit.

"Sue est une membre très expérimentée des conseils d'administration du FTSE 100, 250, Small Cap et de l'AIM. Après une carrière réussie dans les médias, la publicité et le marketing, elle a passé 16 ans dans diverses fonctions d'administrateur non exécutif", a déclaré THG.

Mme Farr est actuellement administratrice indépendante de British American Tobacco PLC, administratrice indépendante par intérim et présidente du comité de rémunération de Lookers PLC, administratrice non exécutive et présidente du comité de rémunération de Helical PLC, et administratrice non exécutive d'Accsys Technologies PLC.

Mme Farr prévoit de quitter son poste chez Accsys lors de la prochaine assemblée générale annuelle, après y avoir siégé pendant neuf ans.

Au cours des cinq dernières années, elle a également occupé des postes d'administrateur non exécutif chez Dairy Crest PLC et Millennium & Copthorne Hotels PLC.

Le président indépendant Charles Allen a déclaré : "Je suis ravi que nous ayons pu attirer une personne du calibre de Sue Farr, qui a eu une impressionnante carrière de cadre dans un certain nombre d'entreprises de consommation, de médias et de marketing, et qui a depuis démontré ses compétences en tant qu'administratrice indépendante expérimentée et présidente de comité.

"S'appuyant sur les progrès réalisés au cours des 12 derniers mois, cette nomination est conforme à l'intention déclarée du conseil d'administration de continuer à améliorer la gouvernance d'entreprise et de renforcer sa composition en améliorant l'indépendance et la diversité.

THG a fait la une des journaux la semaine dernière, dans le cadre de négociations de rachat.

Lundi dernier, THG a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de la part de la société américaine de capital-investissement Apollo. THG a précisé qu'il s'agissait d'une "proposition indicative hautement préliminaire et non contraignante", mais n'a pas révélé les termes de la proposition.

Apollo doit maintenant annoncer son intention de proposer une offre ou de se retirer avant le 15 mai.

THG n'a pas fourni d'informations sur les négociations de rachat lundi.

