(Alliance News) - British Land Co PLC a annoncé lundi une perte semestrielle plus importante, dans un contexte de baisse de la valeur des portefeuilles, mais elle a augmenté son dividende intérimaire et a déclaré qu'elle bénéficiait des domaines d'intervention qu'elle avait choisis dans les secteurs plus larges de l'immobilier de bureau, de détail et de logistique.

Le promoteur et investisseur en immobilier commercial basé à Londres a déclaré qu'au cours des six mois se terminant le 30 septembre, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 49 millions de livres sterling, contre 20 millions de livres sterling retraitées l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 79 %, passant de 216 millions de livres sterling à 386 millions de livres sterling. Cela est dû à des revenus de capitaux et autres de 174 millions de livres sterling, alors qu'il n'y avait pas de revenus de ce type l'année précédente. Sur une base sous-jacente, les recettes ont légèrement diminué, passant de 216 millions de livres sterling à 212 millions de livres sterling.

La perte avant impôt résulte principalement d'un mouvement de valorisation négatif de 201 millions de livres sterling, contre 189 millions de livres sterling l'année précédente. Dans le même temps, les revenus financiers ont chuté à 10 millions de GBP, contre 151 millions de GBP, et les coûts d'exploitation ont augmenté à 100 millions de GBP, contre 51 millions de GBP.

La valeur nette d'inventaire par action en termes EPRA NTA au 30 septembre a baissé de 3,9 % à 565 pence, contre 588 pence au 31 mars.

British Land a déclaré que la valeur de son portefeuille était en baisse de 2,5 % au cours du dernier semestre, avec des campus de bureaux en baisse de 4 %, mais des parcs commerciaux en hausse de 0,2 % et une logistique urbaine londonienne en hausse de 0,6 %.

British Land a déclaré un dividende intérimaire de 12,16 pence par action, en hausse de 4,8 % par rapport aux 11,60 pence de l'année précédente.

La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à une croissance de la valeur locative estimée à la limite supérieure de ses prévisions précédentes pour l'exercice 2024 se terminant le 31 mars. Elle a ajouté qu'elle était à l'aise avec les attentes actuelles du marché pour les bénéfices de l'exercice 2024.

En mai, il a prévu une croissance de la valeur locative estimée de 2 % à 4 % dans les campus, la même croissance dans les parcs commerciaux et une croissance de 4 à 5 % de la valeur locative estimée dans la logistique urbaine londonienne. Lundi, elle a augmenté ses prévisions pour les parcs commerciaux à 3-5%.

Les actions de British Land étaient en hausse de 5,2 % à 330,10 pence chacune lundi matin à Londres.

