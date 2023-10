(Alliance News) - British Land Co PLC a déclaré mercredi avoir reçu une résolution accordant un permis de construire pour un projet de logistique de dernier kilomètre à plusieurs niveaux d'environ 140 000 pieds carrés sur Mandela Way, Southwark à Londres.

Le promoteur et investisseur en immobilier commercial basé à Londres a déclaré que l'ancienne fourrière du Conseil de Southwark "sera réaménagée pour offrir quatre étages d'espace logistique flexible, de haute qualité et durable, avec un accès exceptionnel aux consommateurs locaux et au centre de Londres, ce qui convient à une gamme d'occupants potentiels".

"L'espace logistique du rez-de-chaussée permet l'accès à divers véhicules de distribution, notamment des poids lourds et des vélos-cargos, tandis que les étages supérieurs seront desservis par des ascenseurs", a ajouté la société.

Mike Best, responsable de la logistique chez British Land, a déclaré : "Mandela Way est le dernier projet de notre pipeline logistique urbain londonien à recevoir un permis de construire, après les approbations de Paddington Central et d'Enfield en début d'année, ce qui nous permet de présenter un autre projet logistique de grande qualité et de continuer à remédier à la grave pénurie d'entrepôts durables et modernes dans le Grand Londres.

"Nous continuons à explorer de nouvelles opportunités pour tirer parti de notre expertise de longue date en matière d'investissement et de développement afin de trouver et d'exécuter des acquisitions qui débloquent des opportunités de densification de l'offre logistique à Londres".

Les actions de British Land étaient en hausse de 1,2 % à 309,90 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

