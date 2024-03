(Alliance News) - British Land Co PLC a déclaré lundi avoir formé une coentreprise à parts égales avec Royal London Asset Management Ltd pour "accélérer" la livraison du 1 Triton Square à Regent's Place, à Londres.

Le promoteur et investisseur d'immobilier commercial basé à Londres a déclaré que l'accord évaluait le 1 Triton Square, un "bâtiment de science et d'innovation", à 385 millions de livres sterling. Il était occupé par Meta Platforms Inc.

"La nouvelle entreprise commune combinera les capacités de développement et de gestion d'actifs de British Land et de Royal London Asset Management pour créer un bâtiment de science et d'innovation de classe mondiale. La conception est très flexible, offrant un mélange d'espaces aménagés et de laboratoires, ainsi que la possibilité d'incorporer des bureaux équipés pour répondre à des besoins flexibles aux niveaux inférieurs, tout en conservant les meilleurs espaces de bureaux de leur catégorie aux étages supérieurs", a déclaré British Land.

Le directeur général, Simon Carter, a commenté l'opération : "Nous sommes ravis de travailler avec Royal London Asset Management à la construction d'un bâtiment scientifique et innovant de classe mondiale à Regent's Place.

"Nous avons proactivement repris 1 Triton Square à Meta afin de le repositionner pour les clients du secteur de la science et de l'innovation, dans l'espoir de débloquer des loyers nettement plus élevés, tout en bénéficiant d'une prime de rachat considérable pour améliorer encore l'économie".

Les actions de British Land étaient en hausse de 2,7 % à 378,30 pence à Londres lundi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.