British Smaller Companies VCT plc est un fonds de capital-risque (VCT) basé au Royaume-Uni. La stratégie d'investissement de la société consiste à investir dans des entreprises britanniques de différents secteurs qui regroupent un ensemble d'entreprises opérant dans des industries établies et émergentes qui proposent des opportunités dans l'application et le développement de l'innovation dans leurs produits et services. Ses investissements sont des investissements qualifiés et concernent principalement des entreprises britanniques non cotées en bourse. Le portefeuille d'investissements de la société dans divers secteurs comprend les données et l'analyse, les applications logicielles, les services aux entreprises, les nouveaux médias, la fabrication de pointe, la vente au détail et les marques, entre autres. YFM Private Equity Limited agit en tant que gestionnaire de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds