Le British Smaller Companies VCT et le VCT2 enregistrent une croissance de la valeur nette d'inventaire par action

(Alliance News) - British Smaller Companies VCT2 PLC a déclaré lundi que la valeur nette d'inventaire par action était en hausse marginale, tandis que British Smaller Cos VCT PLC a connu un troisième trimestre "positif".

Le fonds de capital-risque géré par YFM Equity Partners a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était de 61,6 pence par action, en légère augmentation par rapport aux 61,6 pence par action de l'année précédente.

La fiducie a déclaré que le rendement total était de 142,6 pence par action au 31 décembre, soit une augmentation de 2,2 % par rapport à 139,5 pence par action au 31 décembre 2021. Cette augmentation est due à un rendement de 11 % du portefeuille d'investissement de la société.

La société a déclaré un dividende total de 3,0 pence, en baisse par rapport au dividende total de 8,0 pence par action de l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré : "La collecte de fonds actuelle de la société est bien soutenue par les nouveaux actionnaires et les actionnaires existants, et nous restons reconnaissants, comme toujours, de votre confiance et de votre soutien continus. Les fonds levés permettront à la société d'être bien positionnée pour continuer à soutenir le portefeuille existant et à rechercher les nouvelles opportunités les plus prometteuses pour augmenter le portefeuille."

Entre-temps, British Smaller Cos VCT a indiqué que la valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était de 87,3 pence, en hausse de 2,7 % par rapport à 85,0 pence au 30 septembre, à la fin du deuxième trimestre.

Le rendement total au 31 décembre était de 257,7 pence par action, en hausse de 1,7 % par rapport à 253,4 pence par action au 30 septembre.

La société a déclaré : "La performance positive du portefeuille au cours du trimestre est satisfaisante dans un environnement économique qui reste difficile. Les sociétés du portefeuille continuent de faire preuve d'une grande résilience, les investissements clés affichant une croissance robuste de leurs revenus".

Les actions de British Smaller Companies VCT ont clôturé en baisse de 3,4 % à 72,00 pence et celles de British Smaller Companies VCT2 PLC en hausse de 5,6 % à 57,00 pence à Londres mardi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

