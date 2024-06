(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse vendredi, réalisant des gains timides avec le FTSE 100 ajoutant à son progrès cette semaine sur le dos d'une tenue dovish de la Banque d'Angleterre.

L'indice FTSE 100 a progressé de 8,57 points, soit 0,1%, à 8 281,03 points. Le FTSE 250 était en hausse de 22,01 points, 0,1%, à 20 520,73, bien que l'AIM All-Share ait ajouté 1,85 points, 0,2%, à 774,23.

Le Cboe UK 100 a augmenté de 0,1% à 823,76, le Cboe UK 250 a ajouté 0,2% à 17 883,20, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 16 822,03.

En Europe, le CAC 40 à Paris est resté stable et le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,2%.

La livre était cotée à 1,2648 USD tôt vendredi, en baisse par rapport à 1,2675 USD tard jeudi. L'euro s'est établi à 1,0696 USD, en baisse par rapport à 1,0713 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 158,91 yens, en hausse par rapport à 158,71 yens.

Les données économiques britanniques ont été plus robustes vendredi. Les ventes au détail ont augmenté à un rythme plus rapide que prévu le mois dernier.

Selon l'Office des statistiques nationales, les volumes des ventes au détail du Royaume-Uni ont augmenté de 2,9% en mai par rapport à avril, dépassant le consensus cité par FXStreet d'une hausse de 1,5%. Les ventes ont diminué de 1,8 % en avril par rapport à mars. Le résultat d'avril a été révisé à la hausse par rapport à une baisse de 2,3 % initialement déclarée.

En ce qui concerne les chiffres de mai, l'ONS a déclaré : "Le volume des ventes a augmenté dans la plupart des secteurs, les détaillants de vêtements et les magasins de meubles ayant rebondi après les mauvaises conditions météorologiques d'avril. Plus généralement, le volume des ventes a augmenté de 1,0 % au cours des trois mois précédant mai 2024 par rapport aux trois mois précédents. Cependant, ils ont baissé de 0,2% par rapport aux trois mois précédant mai 2023."

En glissement annuel, les ventes au détail ont augmenté de 1,3 % en mai, défiant les attentes d'une baisse de 0,9 %, et s'améliorant nettement par rapport à une baisse de 2,3 % en avril.

La confiance des consommateurs britanniques a connu sa troisième hausse mensuelle depuis mars, soutenue par un optimisme croissant à l'égard de l'économie, selon une enquête.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK, qui existe depuis longtemps, a augmenté de trois points en juin et est sorti lentement du territoire négatif pour atteindre moins 14.

Cette hausse est due à une amélioration de sept points de la confiance dans la situation économique générale au cours des douze derniers mois, qui passe à -32, et à une augmentation de six points des attentes concernant l'économie pour l'année à venir, qui passe à -11.

Ces données font suite à ce qui a été interprété comme un maintien dovish par la Banque d'Angleterre jeudi. La BoE a laissé la porte entrouverte pour une réduction des taux d'intérêt en août, après avoir déclaré que la décision de juin de laisser les taux d'intérêt inchangés était "finement équilibrée".

Lors de sa réunion de juin, le comité de politique monétaire de la BoE a voté à 7 voix contre 2 pour maintenir le taux d'intérêt à 5,25 % pour la septième réunion consécutive.

La décision a été prise après que les chiffres de mercredi ont montré que l'inflation est revenue à l'objectif de la BoE pour la première fois depuis juillet 2021.

Selon l'Office des statistiques nationales, le taux de croissance annuel des prix à la consommation a diminué à 2,0% en mai, contre 2,3% en avril. La lecture était en ligne avec le consensus cité par FXStreet.

L'analyste de XTB Kathleen Brooks a noté que les perspectives économiques plus brillantes du Royaume-Uni n'ont pas conduit à une augmentation des sondages pour le parti conservateur, cependant, alors que la campagne électorale générale fait rage.

"Il est intéressant de noter qu'un coup de pouce à l'économie et un consommateur fort avant une élection sont généralement de bonnes nouvelles pour le parti en place, surtout avec la perspective d'une réduction des taux d'intérêt à court terme pour faire bonne mesure. Il n'en va pas de même pour les conservateurs, qui restent dans le marasme des sondages et qui devraient subir un recul massif et une perte massive de sièges lors de ces élections. L'électorat britannique n'est pas disposé à attribuer les bonnes données économiques aux conservateurs, ce qui pèse également sur leurs chances lors de ces élections", a ajouté M. Brooks.

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré que les personnalités conservatrices ayant enfreint les règles du jeu "devraient être soumises à la loi dans toute sa rigueur", alors qu'il est susceptible de devoir répondre à de nouvelles questions sur le scandale des paris qui a éclaboussé sa campagne électorale chancelante.

Le premier ministre a déclaré qu'il était "incroyablement en colère d'apprendre" les allégations selon lesquelles une série de personnes ayant des liens avec le parti conservateur ou le numéro 10 ont parié sur la date du concours du 4 juillet avant qu'il ne l'annonce.

Les craintes que des initiés politiques profitent de la date des élections pourraient éclipser sa campagne de vendredi, lorsqu'il participera au lancement du manifeste du parti conservateur gallois à Kinmel Bay.

À Londres, les actions de Britvic ont bondi de 15 % après que le fabricant de boissons non alcoolisées, à l'origine de marques telles que Robinsons squash et R White's lemonade, a déclaré qu'il avait repoussé une offre de rachat du brasseur Carlsberg Group.

Faisant état de "spéculations dans la presse", Britvic a déclaré avoir reçu une proposition de rachat non sollicitée de la part de Carlsberg au début du mois, à un prix d'offre de 1 250 euros par action. Cela donnerait à la société cotée au FTSE 250 une valeur en capital de 3,09 milliards de livres sterling. Cette offre faisait suite à une proposition de 1 200 pence par action, qui valorisait Britvic à 2,96 milliards de livres sterling.

"Le conseil d'administration et ses conseillers ont examiné attentivement la seconde proposition et ont conclu qu'elle sous-évaluait considérablement Britvic, ainsi que ses perspectives actuelles et futures", a déclaré Britvic.

"Le conseil d'administration reste confiant dans les perspectives actuelles et futures de Britvic. Il reconnaît ses obligations fiduciaires et examinera toute autre proposition en fonction de ses mérites".

Pour Carlsberg, l'heure tourne et la date limite de dépôt des offres est fixée au 19 juillet.

Carlsberg a déclaré : "Carlsberg estime que la proposition représente une occasion unique pour les actionnaires de Britvic de réaliser la totalité de leur investissement en espèces à un prix attractif. Carlsberg estime que la transaction potentielle lui permettrait de saisir des opportunités de croissance à long terme attrayantes grâce au portefeuille complet de marques de premier plan de Britvic dans un segment attrayant du marché des boissons où Carlsberg a déjà de solides antécédents".

Parmi les grandes capitalisations londoniennes, Informa a progressé de 1,3 %. L'éditeur d'informations et organisateur d'événements a salué la croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année, et a déclaré qu'il était en bonne voie pour fournir des résultats pour 2024 dans le haut de la fourchette des prévisions.

"Le groupe Informa a changé de vitesse et nous enregistrons désormais une croissance de plus de 10 %", a déclaré le directeur général Stephen Carter.

La croissance sous-jacente du chiffre d'affaires du groupe sur cinq mois s'est élevée à un peu plus de 10 %, "reflétant de solides performances opérationnelles dans toutes les activités".

Le chiffre d'affaires réalisé à ce jour s'élève à 1,4 milliard de livres sterling, et un autre milliard de livres sterling de recettes liées aux abonnements et aux exposants est "engagé et visible" en 2024. En ce qui concerne l'offre B2B Markets, elle a déclaré être en bonne voie pour une croissance sous-jacente du chiffre d'affaires à un chiffre élevé en 2024. Dans les marchés académiques, elle estime qu'elle est prête pour une croissance de plus de 5%.

Au niveau du groupe, elle s'attend à une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires sous-jacent et à un chiffre d'affaires compris entre 3,45 et 3,50 milliards de livres sterling.

United Utilities et Severn Trent ont progressé de 3,0 % et de 1,6 %, ce qui représente les meilleures performances du FTSE 100. JPMorgan a relevé les sociétés de distribution d'eau à "surpondérer" et "neutre", respectivement.

Le pétrole Brent était coté à 85,55 USD le baril tôt vendredi, largement inchangé par rapport aux 85,57 USD de la fin de journée de jeudi. L'or est passé de 2 357,90 USD à 2 357,91 USD l'once.

En Asie, les actions ont été largement en baisse. Le Shanghai Composite a terminé en baisse de 0,2 %, tandis que le Hang Seng à Hong Kong s'est échangé 1,4 % de moins. Le Nikkei 225 de Tokyo a baissé de 0,1 %, mais à Sydney, le S&P/ASX 200 a clôturé en hausse de 0,3 %.

À New York, l'indice Dow Jones a progressé de 0,8 % jeudi. Le S&P 500 a perdu 0,3 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,8 %.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

