Le fabricant de boissons Britvic se félicite d'un bon début d'année et d'un Noël réussi.

(Alliance News) - Britvic PLC a déclaré jeudi que sa performance récente était conforme aux attentes, stimulée par les ventes de Noël malgré une baisse de volume prévue.

Pour les trois mois qui se sont terminés le 31 décembre, le premier trimestre financier de la société de boissons basée à Hemel Hempstead, en Angleterre, le revenu a augmenté de 7,3 % pour atteindre 411 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente, conformément aux prévisions.

Britvic a attribué la croissance au panorama des prix, partiellement compensé par une baisse de volume prévue.

La société, dont les marques comprennent les cordiaux Robinsons et les boissons aux fruits J2O, s'est félicitée de la bonne tenue de ses activités pendant les fêtes de Noël, le chiffre d'affaires total de décembre ayant augmenté de 9,0 %, grâce aux ventes en Grande-Bretagne, qui ont augmenté de 14 %.

En Grande-Bretagne, le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 9,8 %, grâce aux canaux de vente au détail et de restauration.

Le chiffre d'affaires international a augmenté de 3,5 %, grâce à l'Irlande, tandis que le chiffre d'affaires en France est resté globalement stable. Britvic a noté une légère baisse des revenus au Brésil de 0,4 %, reflétant une concentration sur le panorama des prix.

"Nous avons continué à prendre des mesures décisives pour atténuer l'impact de l'inflation des coûts grâce à une gestion disciplinée des revenus et à une concentration sans relâche sur l'efficacité des coûts, afin de protéger les bénéfices et la marge ", a déclaré le directeur général Simon Litherland.

"Nous avons des projets solides sur tous nos marchés et dans toutes nos catégories, notamment un rafraîchissement de la marque Robinsons, des innovations en matière d'emballage et d'arômes, ainsi que des campagnes de marketing passionnantes. Britvic est une entreprise bien investie, avec une chaîne d'approvisionnement agile et une équipe compétente et très engagée, ce qui nous positionne bien pour l'avenir."

Les résultats intermédiaires pour les six mois se terminant le 31 mars seront annoncés le 16 mai.

Jeudi matin à Londres, les actions Britvic se négociaient à 770,50 pence chacune, soit une baisse de 0,5 %.

