(Alliance News) - Les actions à Londres ont connu une forte baisse à la mi-journée, le ralentissement de l'activité du secteur des services ayant compensé les bonnes nouvelles des grandes surfaces britanniques.

Une offre d'achat pour Britvic a apporté un peu de dynamisme à la séance, mais n'a pas réussi à remonter le moral des investisseurs, qui ont également été affectés par des données négatives en provenance d'Europe.

L'indice FTSE 100 a perdu 63,83 points, soit 0,8 %, à 8 209,15 points. Le FTSE 250 a perdu 104,78 points, soit 0,5 %, à 20 393,94, bien que l'AIM All-Share ait gagné 0,40 point, soit 0,1 %, à 772,78.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,7% à 817,26, le Cboe UK 250 a baissé de 0,5% à 17 755,99, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,1% à 16 795,21.

En Europe, le CAC 40 a perdu 0,7 % et le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,6 %.

L'ambiance morose semble vouloir s'étendre à Wall Street. À New York, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite devraient ouvrir en baisse de 0,1 %. Le S&P 500 devrait ouvrir en baisse de 0,2 %.

La livre était cotée à 1,2635 USD vendredi midi, en baisse par rapport à 1,2675 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'est replié à 1,0678 USD à la mi-journée, heure de Londres, contre 1,0713 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. Face au yen, le dollar est passé de 158,71 yens à 158,99 yens.

Les données économiques britanniques ont été mitigées vendredi. Les ventes au détail ont augmenté à un rythme plus rapide que prévu le mois dernier, mais l'activité commerciale a augmenté à son rythme le plus lent depuis novembre, selon les données.

Selon l'Office des statistiques nationales, les volumes des ventes au détail du Royaume-Uni ont augmenté de 2,9% en mai par rapport à avril, dépassant le consensus cité par FXStreet d'une hausse de 1,5%. Les ventes ont diminué de 1,8 % en avril par rapport à mars. Les résultats d'avril ont été révisés à la hausse par rapport à la baisse de 2,3 % initialement déclarée.

Rob Wood, de Pantheon Macroeconomic, a déclaré qu'il s'agissait d'un fort rebond après le "désastre pluvieux" d'avril.

M. Wood a souligné "l'énorme volatilité" des chiffres. "Les volumes de vente au détail ne se sont pas effondrés en avril et ne sont pas non plus en plein essor aujourd'hui", a-t-il observé.

Néanmoins, M. Wood s'attend à ce que de nouvelles augmentations du revenu disponible se répercutent fortement sur les dépenses globales.

Malgré l'augmentation des ventes, les détaillants ont généralement été peu actifs à Londres.

B&M European Value Retail a chuté de 2,2 %, Marks & Spencer de 1,7 % et Frasers de 1,3 %.

B&M a en outre été touché par une révision à la baisse de sa notation par Morgan Stanley, qui l'a fait passer à "sous-pondérer".

Par ailleurs, les chiffres de S&P Global ont montré que la croissance du secteur privé britannique s'est ralentie pour atteindre son rythme le plus lent depuis novembre ce mois-ci, malgré le fait que l'économie manufacturière ait connu son meilleur résultat depuis presque deux ans.

Le dernier indice composite des directeurs d'achat du Royaume-Uni est tombé à 51,7 points en juin, contre 53,0 points en mai. Le consensus du marché était pour une lecture inchangée.

S&P a noté que l'amélioration de l'industrie manufacturière a été compensée par un ralentissement de la croissance du secteur des services.

"L'activité des services a progressé à son rythme le plus faible depuis sept mois, bien que les résultats de l'enquête indiquent que le ralentissement est en partie dû à une pause dans les décisions de dépenses des clients pendant la période électorale", a déclaré S&P.

L'indice PMI de l'industrie manufacturière a atteint 51,4 points, son plus haut niveau depuis 23 mois, lors de l'estimation rapide de juin, contre 51,2 points en mai.

L'indice PMI des services a toutefois reculé de 52,9 à 51,2 points, son plus bas niveau depuis sept mois.

En Europe, le secteur privé a subi un ralentissement de la croissance à la fin du deuxième trimestre, l'économie manufacturière restant en déclin.

Le dernier indice flash des directeurs d'achat de la Hamburg Commercial Bank est tombé à 50,8 points en juin, son plus bas niveau depuis trois mois, contre 52,2 points en mai. La barre des 50,0 points sépare la croissance du déclin.

"La reprise économique de la zone euro a subi un revers à la fin du deuxième trimestre de l'année, selon les données provisoires de l'enquête PMI. Les nouvelles commandes ont diminué pour la première fois en quatre mois, ce qui s'est traduit par un ralentissement de l'expansion de l'activité commerciale et de l'emploi. Dans le même temps, la confiance des entreprises est tombée à son plus bas niveau depuis février. Les taux d'inflation des coûts des intrants et des prix à la production ont diminué pour atteindre respectivement leur niveau le plus bas depuis six et huit mois", a déclaré l'éditeur de l'enquête S&P Global.

Dans le FTSE 100, seuls sept titres étaient en territoire positif à la mi-journée.

Parmi elles, United Utilities a augmenté de 1,6 % et Seven Trent a progressé de 0,9 %, alors que JPMorgan a pris le dessus et est devenu plus positif sur le secteur de l'eau britannique pour la première fois depuis qu'il est devenu prudent en 2022.

prudent en 2022.

La banque d'investissement estime que les prix des actions reflètent désormais les vents contraires, mais ne tiennent pas compte des résultats plus optimistes.

Nous pensons que le marché sous-estime certains points positifs, en particulier pour des entreprises comme United Utilities et Severn Trent, qui ont une longue expérience de la surperformance par rapport aux quotas réglementaires, ce qui devrait se poursuivre", a déclaré JPM.

Nous pensons que cela va continuer", a déclaré JPMorgan.

JPM a relevé United Utilities de "neutre" à "surpondéré" et Severn Trent de "sous-pondéré" à "neutre".

Dans le FTSE 250, Britvic a bondi de 5,8 % après avoir rejeté une offre d'achat de 1 250 pence par action du brasseur danois Carlsberg.

La proposition de Carlsberg faisait suite à une offre initiale de 1 200 pence par action au début du mois de juin.

Britvic, le fabricant de boissons non alcoolisées, connu pour ses "tonics chics", a rejeté à l'unanimité le plan, affirmant qu'il sous-évaluait l'entreprise.

Carlsberg a déclaré qu'elle étudiait sa position à la suite de ce rejet et qu'elle ferait une autre annonce.

"La proposition représente une opportunité irrésistible pour les actionnaires de Britvic de réaliser la totalité de leur investissement en espèces à un prix attractif", a ajouté Carlsberg.

Pour ce qui est de l'avenir, Britvic a déclaré qu'elle continuerait à examiner toute autre proposition, mais que le conseil d'administration restait "confiant" dans les perspectives actuelles et futures de la société.

Simon Hales, analyste chez Citi, s'est interrogé sur la logique qui sous-tend la démarche de Carlsberg.

"La logique stratégique globale de la transaction ne nous semble pas convaincante", a déclaré M. Hales.

Il a suggéré que l'offre aurait un effet dilutif sur la croissance des ventes et augmenterait l'endettement, ce qui inciterait Carlsberg à mettre fin à son rachat d'actions.

L'acquisition de Britvic a permis à AG Barr, en hausse de 4,5 %, et à Fevertree Drinks, en hausse de 3,6 %, de réaliser des gains.

Sur l'AIM, Ondine Biomedical a fait un bond de 12 % après avoir annoncé que son produit nasal Steriwave était désormais disponible dans la chaîne d'approvisionnement du NHS britannique.

La société a déclaré que cette disponibilité facilite l'achat de Steriwave par les hôpitaux du NHS en Angleterre et au Pays de Galles.

"C'est la première fois qu'un antimicrobien activé par la lumière est disponible par le biais de la chaîne d'approvisionnement du NHS, un organisme national qui gère l'approvisionnement, la livraison et la fourniture de produits de santé au NHS et aux organisations de soins de santé en Angleterre et au Pays de Galles", a déclaré Ondine.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Gulf Keystone Petroleum a augmenté de 7,6 % après avoir salué les ventes "robustes" de brut du champ Shaikan au marché du Kurdistan.

Les ventes depuis le début de l'année s'élèvent à environ 38 700 barils de pétrole par jour. Au cours du seul mois de mai, les ventes se sont élevées en moyenne à 48 200 bopd, mais elles sont tombées à 40 500 bopd jusqu'à présent en juin.

GKP a déclaré un dividende intérimaire de 6,832 cents US par action, d'une valeur totale de 15 millions USD.

GKP a déclaré qu'elle restait "engagée" à restituer les liquidités excédentaires aux actionnaires et qu'elle avait l'intention de "rétablir une politique de distribution appropriée afin de fournir aux actionnaires une plus grande clarté sur les rendements".

Le baril de pétrole Brent s'échangeait à 85,59 USD vers midi vendredi, contre 85,77 USD jeudi en fin d'après-midi. L'or est passé de 2 325,80 USD à 2 363,11 USD l'once.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

