Britvic plc est une entreprise de boissons non alcoolisées basée au Royaume-Uni. La société opère dans le secteur de la fabrication et de la distribution de boissons non alcoolisées. Sa gamme de boissons comprend l'eau d'orge, les favoris familiaux, les créations à base de fruits et autres. Elle opère à travers cinq segments : GB, Brésil, Irlande, France et International. Le segment GB comprend ses activités au Royaume-Uni, à l'exclusion de l'Irlande du Nord. En Grande-Bretagne, ses marques comprennent Robinsons, J2O, Fruit Shoot, R Whites et Purdeys. Le segment Irlande comprend ses activités en République d'Irlande et en Irlande du Nord. En Irlande, son portefeuille comprend des marques telles que Ballygowan, MiWadi, Club, TK et Cidona. En France, la société opère des sirops sous marque de distributeur, et ses marques comprennent Teisseire, Pressade et Moulin de Valdonne. Au Brésil, elle fournit des concentrés liquides. Ses marques au Brésil comprennent Maguary, Bela Ischia et Dafruta. Le segment international comprend des concentrés aromatisés de marque.

Secteur Boissons non alcoolisées