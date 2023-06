Broadcom devrait obtenir le feu vert de l'UE pour l'acquisition de VMware pour 61 milliards de dollars, selon des sources

Le fabricant américain de puces Broadcom est sur le point d'obtenir l'approbation conditionnelle de l'UE pour son projet d'acquisition de la société d'informatique dématérialisée VMware pour un montant de 61 milliards de dollars, ont déclaré des personnes familières avec le sujet, ce qui a fait grimper ses actions de près de 5 %.

L'autorisation de la Commission européenne est liée à des mesures correctives relatives à l'interopérabilité de Broadcom avec ses rivaux, qui permettraient de résoudre les problèmes de concurrence, ont déclaré ces personnes.

L'autorité de surveillance antitrust de l'UE, qui doit se prononcer sur l'opération d'ici au 17 juillet, et Broadcom se sont tous deux refusés à tout commentaire.

Les actions de Broadcom ont augmenté jusqu'à 5 % dans les premiers échanges et étaient en hausse de 4,9 % à 17 heures GMT. VMware était en hausse de 2,7 %.

L'un des remèdes se concentre sur les adaptateurs Host-Bus Fibre Channel (FC HBA) et vise le rival Marvell Technology, a déclaré l'une des personnes. Marvell Technology n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les adaptateurs de bus hôte FC sont des adaptateurs de stockage qui relient les serveurs à un système de stockage situé à l'extérieur du serveur sur un réseau de stockage en utilisant le protocole Fibre Channel, généralement par l'intermédiaire d'un commutateur. Broadcom est l'un des principaux fournisseurs de HBA FC.

L'autre obstacle majeur pour Broadcom se situe en Grande-Bretagne, où l'agence britannique de la concurrence annoncera le mois prochain ses conclusions provisoires sur l'opération et les mesures correctives éventuelles à prendre.

Les entreprises se méfient de plus en plus de l'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) depuis qu'elle a bloqué l'opération Activision de Microsoft alors que l'UE l'avait autorisée.

La Commission fédérale du commerce des États-Unis enquête également sur l'acquisition de VMware par Broadcom.

Broadcom, qui fournit des puces utilisées dans les centres de données pour la mise en réseau et des puces spécialisées qui accélèrent le travail de l'IA, a annoncé l'année dernière cette opération, sa plus importante, afin de se diversifier dans le domaine des logiciels d'entreprise. (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction de Kirsten Donovan et Conor Humphries)