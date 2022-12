Broadcom fait l'objet d'une enquête antitrust de l'UE concernant la transaction de 61 milliards de dollars avec VMware - sources

L'acquisition proposée, la deuxième plus importante au niveau mondial depuis le début de l'année, souligne la tentative de Broadcom de diversifier ses activités dans le domaine des logiciels d'entreprise, mais elle intervient alors que les régulateurs du monde entier renforcent leur surveillance des transactions réalisées par les grandes entreprises technologiques.

Broadcom avait misé sur une approbation rapide de l'opération par l'UE en soulignant la concurrence d'Amazon, de Microsoft et de Google sur le marché de l'informatique en nuage, ont déclaré à Reuters des personnes connaissant bien le dossier en octobre.

L'entreprise a eu une réunion dite "d'état des lieux" avec des fonctionnaires de la Commission européenne en début de semaine, ont déclaré ces personnes.

Les fonctionnaires de l'UE font généralement part de leurs préoccupations au cours de ces réunions et si les entreprises ne parviennent pas à les convaincre du bien-fondé de leurs rachats, ils lancent alors une enquête complète de quatre mois une fois que leur examen préliminaire de l'opération est terminé.

L'autorité européenne chargée de la concurrence, qui doit terminer son examen initial de l'opération le 20 décembre, a refusé de faire des commentaires.

Broadcom a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le délai du processus d'examen soit prolongé dans d'autres régions clés en raison de la taille de l'opération.

"Cela dit, nous sommes toujours confiants que cette transaction sera conclue et réalisée au cours de notre exercice 2023", a déclaré la société.

Beltug, une association belge de CIOs & Digital Technology leaders, et ses homologues français Cigref, CIO platform Nederland et VOICE Germany ont précédemment exprimé leurs craintes que l'opération n'entraîne des hausses de prix drastiques et des pratiques commerciales plus dures à l'encontre des clients.

Ils ont également mis en garde contre les coûts et la période de trois à cinq ans nécessaires pour passer de VMware à un rival, ce qui rendrait la chose intenable pour certains clients.