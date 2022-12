Broadcom prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le trimestre en cours grâce à la force du cloud computing

Les entreprises investissent de plus en plus dans l'infrastructure nécessaire pour soutenir un passage à des modèles de travail hybrides, ce qui donne à Broadcom - qui fabrique des puces pour les centres de données, les routeurs et les modems Wi-Fi - un avantage sur les concurrents plus exposés aux smartphones et aux PC.

Broadcom, qui compte le fabricant d'iPhone Apple Inc. parmi ses principaux clients, devrait profiter du déploiement mondial de la 5G, qui stimulera la demande de puces plus chères utilisées dans les téléphones intelligents.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 8,9 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation des analystes de 8,78 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 21 % pour atteindre 8,93 milliards de dollars au quatrième trimestre clos le 30 octobre. Les analystes avaient prévu en moyenne des revenus de 8,90 milliards de dollars.