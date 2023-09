Broadcom Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de composants et de sous-systèmes analogiques, à signaux mixtes et optoélectroniques. Les produits du groupe comprennent des amplificateurs de puissance, des filtres radiofréquence, des encodeurs, des optocoupleurs, des émetteurs-récepteurs à fibre optique, etc. Le CA par marché se ventile entre semiconducteurs (77,8%) et infrastructures (22,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique (20,9%), Asie-Pacifique (67,8%), et Europe-Moyen orient-Afrique (11,3%).