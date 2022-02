Certains investisseurs hésitent à "acheter le creux de la vague" alors que l'Ukraine et la Fed font fluctuer les actions.

L'indice de référence S&P 500 a récemment perdu environ 8,5 % depuis le début de l'année, après un rebond rapide depuis les plus bas de cette semaine, qui ont été atteints en raison des inquiétudes concernant les retombées de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, qui ont effrayé les marchés déjà sur le qui-vive en raison des attentes d'une Réserve fédérale de plus en plus belliqueuse.

Après des semaines d'avertissements de la part des dirigeants occidentaux, la Russie a déclenché jeudi une triple invasion de l'Ukraine par le nord, l'est et le sud, dans le cadre de la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale, qui menace de bouleverser l'ordre de l'après-guerre froide sur le continent.

Les États-Unis ont réagi en imposant des sanctions à la Russie, visant les grandes banques et les membres de l'élite, assorties de nouvelles mesures de contrôle des exportations.

L'achat d'actions en période de baisse a été une stratégie payante pour les participants au marché pendant la hausse de plus de 200 % de l'indice S&P au cours de la dernière décennie, et la récente chute est la plus importante depuis que l'indice a perdu près d'un tiers de sa valeur lors de la débandade du COVID-19 en mars 2020 - qui s'est elle-même révélée être une formidable opportunité d'achat.

Pourtant, alors que les chasseurs de bonnes affaires de ces deux dernières années ont pu compter sur la politique monétaire historiquement souple de la Fed pour proposer un soutien aux actions, ils sont aujourd'hui confrontés à une banque centrale qui devrait sortir le grand jeu dans sa lutte contre l'inflation - à commencer par une hausse des taux largement anticipée ce mois-ci.

"Les investisseurs ont été entraînés à acheter la baisse parce qu'ils avaient le soutien de la Fed. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il s'agit de l'un des événements géopolitiques les plus importants de la dernière décennie, et vous n'avez pas la Fed dans votre camp", a déclaré Burns McKinney, gestionnaire de portefeuille senior chez NFJ Investment Group.

Kyle Bass, fondateur et directeur des investissements du fonds spéculatif Hayman Capital Management, estime que les investisseurs n'ont pas encore pris en compte toutes les conséquences possibles de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notamment un conflit prolongé qui pèserait sur la croissance mondiale et ferait grimper l'inflation en poussant les prix des matières premières à la hausse.

"Cela va s'aggraver avant de s'améliorer", a-t-il déclaré à Reuters lors d'une récente interview. "Les gestionnaires d'actifs n'ont pas ces résultats dans leur champ des possibles".

Bass a déclaré que les investisseurs devraient posséder des actifs qui peuvent conserver leur valeur en période d'inflation, comme les matières premières et l'immobilier.

McKinney achète des actions à dividendes dont il pense qu'elles résisteront à la volatilité future du marché et investit dans des entreprises de défense.

Outre l'évolution rapide de la situation en Ukraine, les investisseurs surveilleront la semaine prochaine les données sur les emplois non agricoles de février - le dernier rapport sur l'emploi que la Fed examinera avant de définir sa politique monétaire plus tard dans le mois. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il s'attendait à relever les taux d'intérêt en mars pour la première fois depuis 2018, et les marchés évaluent une hausse des taux du niveau actuel, proche de zéro, à 1,79 % d'ici février prochain. [FEDWATCH]

Bien que l'Ukraine reste en mouvement, les partisans de l'achat en cas de faiblesse font valoir que les baisses d'actions dues aux événements géopolitiques passés ont été de courte durée. L'étude de LPL Financial sur 37 événements géopolitiques majeurs depuis la Seconde Guerre mondiale a révélé que les actions étaient en hausse de 11 % en moyenne un an plus tard, à condition qu'il n'y ait pas de récession.

En début de semaine, BlackRock a renforcé sa surpondération stratégique en actions, estimant que les investisseurs surestiment peut-être le degré d'agressivité dont devront faire preuve les banques centrales dans leur lutte contre l'inflation. Les analystes de JPMorgan, quant à eux, ont fait valoir que "la volatilité initiale autour de la levée des taux n'a pas duré et que les actions ont atteint de nouveaux sommets historiques 2 à 4 trimestres plus tard".

Les valorisations du S&P 500 se situent à un ratio cours/bénéfices à terme de 19,4, contre 22,1 au début de l'année, ce qui renforce l'attrait des actions pour certains investisseurs.

D'autres, en revanche, adoptent un point de vue plus pessimiste, les marchés tablant sur un resserrement de la politique monétaire de la Fed d'ici février prochain, face à une inflation galopante.

"Nous sommes pessimistes", ont écrit les analystes de BofA Global Research dans une note récente, affirmant qu'ils pensent que "l'ère haussière des excès des banques centrales, de l'inflation à Wall Street (et) de la mondialisation" se termine, pour être remplacée par une "ère baissière" d'inflation et d'isolationnisme géopolitique. Ils ont conseillé aux investisseurs de vendre lors des reprises du marché.

Charles Lemonides, gestionnaire de portefeuille du fonds spéculatif ValueWorks LLC, a augmenté ses paris contre certaines actions, notamment le fabricant de semi-conducteurs Broadcom Inc et la société de viande végétale Beyond Meat Inc, sceptique quant à la capacité des marchés à soutenir une reprise face à une Fed belliciste.

"La réalité, c'est que le marché a connu une forte hausse et qu'il est inévitable de perdre une partie de ces gains", a-t-il déclaré.