(Alliance News) - Telecom Italia Spa et Broadcom Inc ont annoncé lundi une nouvelle collaboration qui leur permettra d'offrir des solutions cloud innovantes et sécurisées aux entreprises privées et aux administrations publiques.

Suite à cet accord, TIM rejoindra le programme Broadcom Advantage Partner et deviendra le premier VMware Cloud Service Provider - VCSP en Italie au niveau Pinnacle, le plus élevé, dans le but de soutenir les clients dans l'adoption d'applications cloud basées sur la nouvelle plateforme VMware Cloud Foundation - VCF.

TIM Enterprise sera ainsi en mesure d'offrir à ses clients, grâce à ses centres de données et à sa présence étendue dans tout le pays, les services et la portabilité des licences de la plateforme grâce à l'offre "TIM Cloud Flex", permettant la création d'une infrastructure de cloud privé et hybride qui est accessible, flexible et intégrée entre différents systèmes de cloud.

" En tant que partenaire Pinnacle, l'expertise industrielle et l'expérience de TIM jouent un rôle crucial dans l'accompagnement des clients VMware dans leur parcours cloud ", a déclaré Ahmar Mohamed, vice-président des partenaires, des services gérés et des solutions GTM, division VMware Cloud Foundation chez Broadcom.

"La couche Pinnacle VCSP est conçue pour renforcer les relations avec nos principaux partenaires fournisseurs de services dans le but d'aider les clients à adopter un modèle d'exploitation très efficace qui intègre l'évolutivité et la flexibilité du cloud public avec la sécurité et la performance du cloud privé."

"TIM Cloud Flex, basé sur la nouvelle VMware Cloud Foundation, offrira une expérience de cloud privé et hybride qui permettra aux clients de se concentrer sur la réalisation de leurs priorités commerciales, sans se soucier de la gestion des actifs informatiques", explique Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer chez TIM.

"L'objectif commun est d'accélérer la transformation numérique des entreprises, en leur offrant les meilleures solutions dans le secteur du cloud privé et hybride avec un plus grand choix et une plus grande flexibilité pour relever les défis les plus complexes du marché et atteindre les principaux objectifs commerciaux."

TIM Cloud Flex proposera un catalogue de solutions cloud basées sur la nouvelle VMware Cloud Foundation qui peuvent être intégrées avec des services de gestion et des services professionnels afin de fournir aux clients une architecture évolutive qui s'adapte aux différents besoins de l'entreprise.

La nouvelle VMware Cloud Foundation, qui sera fournie par TIM, aidera les clients à moderniser leur infrastructure cloud en offrant aux développeurs une grande autonomie de gestion avec la prise en charge des machines virtuelles et des charges de travail conteneurisées sur une plateforme unique et en garantissant des niveaux élevés de résilience et de sécurité.

Les clients pourront s'appuyer sur l'expertise, les services personnalisés et les ressources de TIM pour réaliser des projets évolutifs, optimiser les coûts en fonction des exigences de charge des applications, réduire la complexité et déléguer l'automatisation des services, tout en s'assurant qu'ils respectent les exigences de conformité industrielle et réglementaire.

