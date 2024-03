BROADPEAK SA: BT Group et Broadpeak s’associent sur une nouvelle technologie de Multicast pour améliorer le streaming vidéo en direct

BT Group et Broadpeak s’associent sur une nouvelle technologie de Multicast pour améliorer le streaming vidéo en direct

En s’appuyant sur la technologie Multicast ABR de Broadpeak, la solution MAUD de BT Group améliorera la qualité et la fiabilité du streaming vidéo en direct et réduira les coûts de diffusion de contenu

Londres, Royaume-Uni et CESSON-SEVIGNE, France — 12 mars 2024 — BT Group et Broadpeak®, l’un des principaux fournisseurs de solutions de réseaux de diffusion de contenu (CDN) et de streaming vidéo pour les fournisseurs de contenu et les opérateurs de télévision payante du monde entier, ont annoncé aujourd’hui qu’ils s’associent sur une nouvelle solution de streaming vidéo en direct. Alimentée par la solution nanoCDN™ multicast ABR (mABR) de Broadpeak, la nouvelle solution MAUD (Multicast-Assisted Unicast Delivery) de BT Group permettra un streaming vidéo en direct plus fiable, plus efficace et plus durable, avec une qualité exceptionnelle. Plusieurs grands diffuseurs évaluent actuellement cette solution de rupture, dont les premiers tests sont attendus cette année.

« À mesure que de plus en plus d’événements en direct sont diffusés en ligne – ou uniquement en ligne – nous constatons une forte augmentation du trafic. MAUD est un outil révolutionnaire dans la façon dont le contenu est diffusé sur Internet. Cette solution améliore l’expérience de streaming vidéo pour les téléspectateurs, en fournissant une image plus fiable et plus cohérente, et augmente l’efficacité de la diffusion de contenu pour les diffuseurs et les fournisseurs de services vidéo », a déclaré Howard Watson, directeur de la sécurité et des réseaux chez BT Group. « Nous sommes ravis de nous associer à Broadpeak, un fournisseur de technologies qui a fait ses preuves en matière d’innovation et de déploiement de Multicast ABR, pour tirer parti de sa technologie dans le cadre de la solution MAUD. »

Broadpeak fournit à BT Group des composants pour créer le premier réseau compatible avec MAUD au monde, y compris son nanoCDN mABR, une solution éprouvée et largement déployée dans le monde entier pour le streaming vidéo. Le nanoCDN s’intégrera aux routeurs résidentiels intelligents grand public de BT Group et exploitera les capacités de multicast pour regrouper les flux individuels dans le cœur de réseau, avant de les convertir à nouveau en unicast à la périphérie pour qu’il puissent être consommés par les applications de streaming sur les terminaux des utilisateurs finaux. Avec MAUD, les fournisseurs de services vidéo peuvent desservir des millions de téléspectateurs avec un seul flux, améliorant ainsi l’efficacité de la diffusion de contenu et réduisant les coûts pour les diffuseurs, les réseaux de diffusion de contenu et les fournisseurs de services Internet.

L’architecture unique de MAUD permet à la technologie mABR d’aller plus loin en s’intégrant parfaitement aux applications de streaming des fournisseurs de contenu, éliminant ainsi le besoin de modifier les applications des clients. Utilisant jusqu’à 50 % de bande passante en moins pendant les événements de pointe, MAUD réduit la consommation d’énergie en diminuant le nombre de caches déployés. Et en assurant efficacement le streaming vidéo d’événements en direct, MAUD permet aux diffuseurs et aux fournisseurs de services vidéo d’offrir une expérience de meilleure qualité.

« Nous sommes très heureux de soutenir BT Group dans le lancement d’une initiative de streaming vidéo en direct aussi impressionnante », a déclaré Jacques Le Mancq, PDG de Broadpeak. « MAUD répond aux exigences essentielles en matière d’amélioration de la qualité vidéo, de simplification de la diffusion du contenu et d’amélioration de la durabilité, ce qui en fait une solution révolutionnaire pour les diffuseurs et les fournisseurs de services vidéo. »

Broadpeak® conçoit et fabrique des composants de diffusion vidéo pour les fournisseurs de contenu et les opérateurs réseau qui déploient des services IPTV, câble, OTT et mobiles. Son portefeuille de solutions et de technologies permet de diffuser des films, des programmes télévisés et d’autres contenus vidéo sur des réseaux gérés et sur Internet et de les regarder sur tout type d’appareil. Les systèmes et services de l’entreprise aident les opérateurs à accroître leur part de marché et à fidéliser leurs abonnés grâce à une qualité d’expérience optimale.

Broadpeak accompagne tous ses clients à travers le monde, qu’il s’agisse de simples installations ou de grands systèmes de diffusion offrant des capacités de plusieurs millions de flux simultanés. Le siège de la société est situé à Cesson-Sévigné, en France.

Broadpeak est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400AJZ7 ; ticker : ALBPK)

À propos de BT Group

BT Group est le premier fournisseur britannique de télécommunications fixes et mobiles et de produits, solutions et services numériques sécurisés associés. Nous fournissons également des services gérés de télécommunications, de sécurité et d’infrastructure réseau et informatique à nos clients dans 180 pays.

BT Group se compose de trois unités en contact direct avec la clientèle : l’unité « Consumer » est au service des particuliers et des familles au Royaume-Uni ; l’unité « Business » répond aux besoins des entreprises et des services publics au Royaume-Uni et à l’international ; l’unité « Openreach » est une filiale indépendante et détenue en propriété exclusive qui vend en gros des services d’infrastructure d’accès fixe à ses clients - plus de 650 fournisseurs de communications au Royaume-Uni.

British Telecommunications plc est une filiale en propriété exclusive de BT Group plc et englobe la quasi-totalité des activités et des actifs de BT Group. BT Group plc est cotée à la Bourse de Londres. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bt.com/about

