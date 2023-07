BROADPEAK SA: Bilan semestriel du contrat de liquidité – 1er semestre 2023

Bilan semestriel du contrat de liquidité – 1er semestre 2023

Cesson-Sévigné (France), le 7 Juillet 2023

Broadpeak, acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, publie aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe), société autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société BROADPEAK (FR001400AJZ7 – ALBPK FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023:

21 422 titres

81 875,13 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 33 750 titres 180 577,67 EUR 254 transactions VENTE 27 760 titres 152 095,37 EUR 210 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 432 titres

110 386,24 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12/07/2022, les moyens suivants ont été mis à disposition :

0 titres

200 000,00 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires Q2 2023 : 25 juillet 2023, après Bourse

Résultats du 1 er Semestre 2023 : 17 octobre 2023, après Bourse

A propos de Broadpeak

Depuis sa création, Broadpeak a bâti son développement sur une mission : déployer à l’échelle mondiale des solutions logicielles permettant de diffuser en streaming le contenu que les gens adorent avec une qualité d’expérience exceptionnelle. Ces solutions s’adressent aux principaux acteurs mondiaux du marché : grands opérateurs TV et télécoms, plateformes mondiales de diffusion (« OTT ») mais aussi nouveaux médias du monde de l’entreprise, du sport ou du divertissement. A fin 2021, Broadpeak comptait 125 clients dans 50 pays représentant un parc de 200 millions de spectateurs à travers le monde. Parmi ces clients figurent des références telles que Bouygues Telecom, Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom, HBO, Mola TV, StarHub TV+, Megacable… Broadpeak compte plus de 240 collaborateurs dans 21 pays. La société est implantée essentiellement en France (siège à Cesson Sevigné près de Rennes) mais également aux Etats-Unis (Denver), au Canada (Ottawa), au Brésil (Sao Paulo), à Singapour et Dubaï. Broadpeak réalise environ 90% de son chiffre d’affaires à l’International. Depuis 2015, Broadpeak affiche une croissance annuelle moyenne d’environ 40%. Pour 2026, l’objectif est d’atteindre les 100 M€ de chiffre d’affaires soit une activité multipliée par plus de 3 par rapport à 2021 avec une marge d’EBITDA de 20%.