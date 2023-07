BROADPEAK SA

BROADPEAK SA: Broadpeak publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2023



25-Juil-2023

Broadpeak publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2023 L’activité progresse de 12,5% sur les six premiers mois, avec une forte accélération au 2 ème trimestre (+31%)

Un semestre marqué par de nouvelles avancées technologiques (Advanced CDN) et commerciales

Tous les objectifs financiers pour 2023 et au-delà sont confirmés Cesson-Sévigné (France), le 25 juillet 2023 Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, publie aujourd’hui son activité au titre du premier semestre 2023. Chiffre d'affaires en K€ (données non auditées) S1 2022 S1 2023 Variation Americas 7 730 7 482 -3% EMEA 7 160 7 377 +3% APAC 1 161 3 201 +176% TOTAL 16 050 18 061 +12,5% Au 30 juin 2023, le chiffre d’affaires de Broadpeak s’établit à 18,1 millions d’euros (M€), contre 16,1 M€ un an plus tôt, des niveaux d’activité à apprécier au regard de la traditionnelle saisonnalité de l’activité, réalisée à plus de 60% au second semestre. La croissance du chiffre d’affaires ressort à 12,5% au premier semestre de l’exercice. Cette croissance, intégralement organique, inclut un effet devises positif de 0,2 M€[1]. À taux de change constants, le chiffre d’affaires de Broadpeak ressort ainsi en hausse de 11% au premier semestre 2023. Conformément à ce que le Groupe avait annoncé lors de sa dernière publication (communiqué du 16 mai 2023), une commande significative d’un opérateur télécom américain, initialement attendue au premier trimestre, a bien été enregistrée au deuxième trimestre de l’exercice pour un montant de plus de 2 M€. Ce décalage explique en partie l’accélération du chiffre d’affaires au deuxième trimestre, à +31%, après un repli de 8% au premier trimestre 2023. Très bonne performance en Asie et évolution favorable du mix produits Actif dans plus de 50 pays, Broadpeak a renforcé notablement ses positions en APAC (Asie-Pacifique), où son chiffre d’affaires a quasiment triplé (+176%) au premier semestre 2023 grâce à un élargissement du portefeuille clients conjugué à une augmentation des revenus sur la base installée. La zone Americas (continent américain) enregistre une performance très contrastée entre le premier (-53%) et le deuxième trimestre (+40%), en lien avec le décalage de la commande américaine. Par ailleurs l’évolution semestrielle dans la région (-3%), de même qu’en EMEA (+3%), intègrent une base de comparaison exigeante par rapport à un premier semestre 2022 particulièrement dynamique (+49% et +33% respectivement). Sur ces deux zones les perspectives restent très favorables, en particulier dans le cadre du déploiement de l’offre SaaS qui bénéfice d’un intérêt croissant dans sa phase de lancement. Au niveau du mix produits, les revenus Licences & services ainsi que Maintenance & Saas, davantage contributifs à la marge brute, atteignent 86,6% du chiffre d’affaires du Groupe au 30 juin. Le premier semestre a ainsi été marqué par une forte réduction de la part des équipements (serveurs, routeurs et système de stockage) à 13,4% du chiffre d’affaires, contre 29,9% un an plus tôt. Cette baisse correspond à une évolution tendancielle sur le moyen terme, alimentée par le recours accru des clients, pour leurs infrastructures, à des partenaires tiers (cloud public) plutôt qu’à des investissements en interne. Par ailleurs, pour rappel, le premier semestre 2022 avait connu une hausse non normative des ventes de matériels, en lien notamment avec la Coupe du Monde®. Une proposition de valeur renforcée et une dynamique commerciale confortée Broadpeak a poursuivi au premier semestre ses investissements en vue de conforter son avance technologique et d’étendre sa pénétration commerciale. Sur le terrain de l’innovation, le premier semestre a été marqué par le lancement d’une nouvelle version de la technologie CDN, offre cœur du Groupe. Adossé au nouveau logiciel BkS450, « Advanced CDN » présente un fort bénéfice écologique - une consommation énergétique quatre fois moindre que la génération précédente - pour une expérience de streaming exceptionnelle. Cette innovation de rupture s’est vu décerner le prix TV Tech « Best of Show » au NAB Show 2023 de Las Vegas. Advanced CDN connait des débuts commerciaux prometteurs, tandis que la dynamique reste soutenue sur les solutions logicielles Multicast ABR (événements à forte audience). Par ailleurs, la solution « Origin Packager », élément essentiel de l’offre Cloud PVR (enregistrement des chaînes en live), a été choisie au cours du premier semestre par trois nouveaux clients : l’opérateur TV autrichien ORS Group, Taiwan Mobile et le mexicain Izzi Telecom. Ainsi, les trois principaux opérateurs vidéo au Mexique sont désormais présents au portefeuille de Broadpeak, fournisseur également de MegaCable et TotalPlay. Parallèlement, la montée en puissance de l’offre SaaS (broadpeak.io) se poursuit à travers de nouveaux clients et de nouvelles alliances. Début juillet, un partenariat a été noué avec l’éditeur de plateforme de streaming Okast afin de lancer une nouvelle génération de chaînes Fast (télévision gratuite financée par la publicité et diffusée en streaming). L’offre Fast 2.0 intégrant broadpeak.io permet une personnalisation et une monétisation accrues des contenus. Elle sera mise à l’honneur dès septembre au salon IBC d’Amsterdam, rendez-vous incontournable des professionnels des médias, de la vidéo et de la tech. Des objectifs financiers confirmés pour l’exercice en cours et à horizon 2026 L’évolution du mix produits au bénéfice des revenus Licences & services ainsi que Maintenance & Saas aura un effet mécaniquement positif sur la marge brute du premier semestre 2023. Cette hausse de la marge brute conforte la projection d’une augmentation de l’Ebitda sur l’ensemble de l’exercice 2023, conformément à l’objectif annoncé lors de la publication des résultats annuels en avril dernier. Parallèlement, la dynamique commerciale de ces derniers mois offre à Broadpeak une bonne visibilité sur l’évolution de son activité, avec en ligne de mire une croissance attendue du chiffre d’affaires plus soutenue au second semestre 2023 qu’au premier. A plus long terme, le Groupe reste pleinement confiant quant à l’atteinte des objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse. À horizon 2026, Broadpeak vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, dont 40% de revenus récurrents (maintenance & revenus SaaS), assorti d’une marge d’Ebitda de 20%. Prochains rendez-vous : Résultats semestriels 2023 : 17 octobre 2023, après Bourse CONTACTS BROADPEAK COMMUNICATION FINANCIERE PRESSE FINANCIERE / CORPORATE Investors@broadpeak.tv mpy@actifin.fr michael.scholze@actifin.fr 02 22 74 03 50 01 80 48 25 31 01 56 88 11 14 Broadpeak, S.A. - Zone des champs blancs, 15 rue Claude Chappe, 35 510 Cesson-Sévigné, France VAT Number FR49 524 473 063 – SIREN 524 473 063 00054 avec un capital social de 250.615,60 Euros Tel: +33 (0)2 22 74 03 50 www.broadpeak.tv A propos de Broadpeak Depuis sa création, Broadpeak a bâti son développement sur une mission : déployer à l’échelle mondiale des solutions logicielles permettant de diffuser en streaming le contenu que les gens adorent avec une qualité d’expérience exceptionnelle. Ces solutions s’adressent aux principaux acteurs mondiaux du marché : grands opérateurs TV et télécoms, plateformes mondiales de diffusion (« OTT ») mais aussi nouveaux médias du monde de l’entreprise, du sport ou du divertissement. A fin 2022, Broadpeak comptait 150 clients dans 50 pays représentant un parc de 200 millions de spectateurs à travers le monde. Parmi ces clients figurent des références telles que Bouygues Telecom, Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom, HBO, Mola TV, StarHub TV+, Megacable… Broadpeak compte plus de 320 collaborateurs dans 23 pays. La société est implantée essentiellement en France (siège à Cesson Sevigné près de Rennes) mais également aux Etats-Unis (Denver), au Canada (Ottawa), au Brésil (Sao Paulo), à Singapour et Dubaï. Broadpeak réalise environ 90% de son chiffre d’affaires à l’International. Depuis 2015, Broadpeak affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 30%. Pour 2026, l’objectif est d’atteindre les 100 M€ de chiffre d’affaires soit une activité multipliée par plus de 3 par rapport à 2021 avec une marge d’EBITDA de 20%. [1] au taux moyen constaté sur les ventes du premier semestre 2022 Fichier PDF dépôt réglementaire



