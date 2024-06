BROADPEAK SA

BROADPEAK SA: Descriptif du programme de rachat d’actions propres approuvé par l’assemblée générale du 12 juin 2024



13-Juin-2024 / 17:45 CET/CEST

Descriptif du programme de rachat d’actions propres approuvé par l’assemblée générale du 12 juin 2024 Cesson-Sévigné (France), le 13 juin 2024 Conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n°2016/1052 de la commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant notamment les conditions applicables aux programmes de rachat d’actions ainsi que des article 241-1 et suivants du règlement général de l’AMF, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par Broadpeak (la « Société »). Ce programme a été autorisé par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 juin 2024. I. Répartition par objectif des titres détenus par la Société À la date du 12 juin 2024, à l’issue de la séance de bourse, Broadpeak détenait directement et indirectement 42 694 actions propres, représentant 0,34% du capital, réparties comme suit par objectif : Contrat de liquidité 42 694 Attribution aux salariés et mandataires sociaux 0 Exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 0 Croissance externe 0 Annulation d’actions 0 II. Principales caractéristiques du nouveau programme de rachats d’actions - Autorisation du programme : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 juin 2024 (9e résolution) - Titres concernés : actions ordinaires Broadpeak - Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10% du capital, soit 1.254.168 actions sur la base de 12.541.686 actions composant le capital social ; étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté par le conseil d’administration pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à l’assemblée générale du 12 juin 2024, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir directement et indirectement par l’intermédiaire de ses filiales, plus de 10% de son capital social - Prix maximum d’achat : 6 euros par action, soit un montant théorique maximum consacré au programme de rachat de 7.525.008 euros sur la base du pourcentage maximum de 10%, hors frais de négociation - Modalités de rachats : l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés par tous moyens et de toutes manières, y compris de gré à gré, par mécanismes optionnels ou par blocs de titres en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il plaira au conseil d’administration à l’exception de la période d’offre publique initiée sur les titres de la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur - Objectifs du programme par ordre de priorité : favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, ou sur tout autre marché, par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;

remettre les titres rachetés en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ;

attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés française ou étrangères ou groupements qui lui sont liés selon les conditions légales et réglementaires, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime des options d’achat d’actions ou par voie d’attribution d’actions gratuites ou toute autre condition permise par la réglementation ;

attribuer les actions rachetées lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes autres manières, à des actions existantes à émettre de la Société ;

annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social dans le cadre de l’autorisation donnée par la quatorzième (14 e ) résolution de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 juin 2024 ;

le cas échéant, attribuer des actions rachetées dans le cadre de la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers et qui serait conforme à la réglementation en vigueur au moment du rachat effectif des actions, étant précisé que dans une telle hypothèse la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué de presse Durée du programme : 18 mois maximum, débutant à compter de l’assemblée générale du 12 juin 2024 et qui expirerait, soit au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait un nouveau programme de rachat d’actions, soit à défaut, le 12 décembre 2025. Le descriptif de ce programme de rachats d’actions est disponible sur le site internet de la Société (www.broadpeak.tv) Prochains rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2024 : 24 juillet 2024, après Bourse

Prochains rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 : 24 juillet 2024, après Bourse

Résultats semestriels 2024 : 26 septembre 2024, après Bourse



