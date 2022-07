BROADPEAK SA

Fin des opérations de stabilisation, exercice partiel de l’option de surallocation et mise en œuvre d’un contrat de liquidité

Cesson-Sévigné (France), le 11 juillet 2022

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, a reçu notification que TP ICAP (EUROPE) SA (« TP ICAP ») agissant en qualité d’agent stabilisateur dans le cadre de la première admission aux négociations des actions ordinaires du Groupe BROADPEAK sur Euronext Growth® Paris, a réalisé des opérations de stabilisation des titres suivants :

Emetteur BROADPEAK - 969500G6520V55FH1S74 Titres Actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,02 euros (ISIN FR001400AJZ7) Taille de l’Offre 2 971 768 actions ordinaires (avant exercice de l'option de surallocation) Prix de l’Offre 6,41 euros par action ordinaire Marché Euronext Growth Paris Agent TP ICAP (Europe) SA - 213800R54EFFINMY1P02

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission, BROADPEAK, sur la base des informations fournies par TP ICAP, communique par la présente que TP ICAP a réalisé des mesures de stabilisation telles que précisées ci-dessous :

La période de stabilisation a débuté le 13 juin 2022 et s’est achevée le 8 juillet 2022. La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 8 juillet 2022. Les opérations ont porté sur un total de 31 789 actions dans une fourchette de prix comprise entre 6 euros (prix le plus bas) et 6,41 euros (prix le plus haut) sur Euronext Growth Paris (ALXP). En détail, les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes :

Date Intermédiaire Sens opération Nombre d'actions Prix moyen pondéré Montant total (en euros) 13/06/2022 TP ICAP A 8 005 6,3639 50 943,31 14/06/2022 TP ICAP A 925 6,3683 5 890,65 15/06/2022 TP ICAP A 1 006 6,3659 6 404,10 16/06/2022 TP ICAP A 2 300 6,2808 14 445,88 17/06/2022 TP ICAP A 1 432 6,3328 9 068,53 20/06/2022 TP ICAP A 1 6,3500 6,35 21/06/2022 TP ICAP A 710 6,3711 4 523,50 22/06/2022 TP ICAP A 1 901 6,3412 12 054,60 23/06/2022 TP ICAP A 3 382 6,1927 20 943,65 24/06/2022 TP ICAP A 2 143 6,3278 13 560,54 27/06/2022 TP ICAP A 300 6,4000 1 920,00 28/06/2022 TP ICAP A 2 253 6,3573 14 323,11 29/06/2022 TP ICAP A 452 6,3720 2 880 30/06/2022 TP ICAP A 475 6,3842 3 032,48 01/07/2022 TP ICAP A 350 6,3696 2 229,37 04/07/2022 TP ICAP A 1 982 6,3461 12 577,88 05/07/2022 TP ICAP A 623 6,3819 3 975,90 06/07/2022 TP ICAP A 1 900 6,3979 12 156,07 07/07/2022 TP ICAP A 453 6,4045 2 901,23 08/07/2022 TP ICAP A 1 196 6,3826 7 633,64

Exercice partiel de l’option de surallocation

Le 8 juillet, TP ICAP a exercé partiellement l’option de surallocation, pour un montant de 436 229 actions, soit environ 2,8 millions d’euros.

En conséquence, le nombre total d’actions Broadpeak offertes dans le cadre de son introduction en Bourse s’élève à 3 556 354 actions, dont 3 120 125 nouvelles actions ordinaires et 436 229 actions existantes, portant le montant total de l'offre à 22,8 millions d’euros.

Après exercice de l’option de surallocation, le capital social de Broadpeak sera composé comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions % Fondateurs et salariés 6 153 192 49,2% Eutelsat 1 757 563 14,1% Technicolor 1 022 500 8,2% Flottant 3 556 354 28,5% Total 12 491 250 100,0%

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité

Par ailleurs, Broadpeak a conclu un contrat de liquidité avec TP ICAP, mis en place à compter du 11 juillet 2022 pour une période initiale d’un an.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec TP ICAP, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

200 000 € en espèces

Ce contrat sera suspendu dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée. Il pourra être résilié à tout moment par Broadpeak sans préavis, dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité, ou par TP ICAP avec un préavis de trois mois.

