BROADPEAK SA: Mise à disposition du Rapport Financier 2023

Broadpeak est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants et de systèmes de streaming vidéo et de diffusion de contenus numériques à destination des fournisseurs de contenus et des opérateurs réseaux qui déploient des services IPTV, par câble, par satellite, etc. Les produits et les technologies de la société permettent de diffuser des films, des programmes télévisés et d'autres contenus sur des réseaux gérés et sur Internet et de les regarder sur tout type d'appareil.

Secteur Appareils électroniques