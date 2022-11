Broadpeak : Premier semestre 2022 ▪ Un chiffre d'affaires en hausse de 39% ▪ Des résultats parfaitement en ligne avec le plan de marche - Confirmation des objectifs 2022 et au-delà

Premier semestre 2022 ▪ Un chiffre d'affaires en hausse de 39% ▪ Des résultats parfaitement en ligne avec le plan de marche - Confirmation des objectifs 2022 et au-delà

Cesson-Sévigné (France), le 18 octobre 2022

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 - Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, publie aujourd'hui ses comptes au titre du premier semestre 2022. Ces comptes ont fait l'objet d'une revue limitée des Commissaires aux Comptes.

Broadpeak a dégagé un chiffre d'affaires en forte augmentation de 39% à mi-exercice, une dynamique obtenue uniquement par croissance organique. L'appréciation du dollar a favorisé la hausse de l'activité, qui ressort à +32% à taux de change constants (TCC). Au 30 juin, le chiffre d'affaires s'établit à 16,05 millions d'euros (M€). Pour rappel, Broadpeak réalise traditionnellement plus de 60% de son activité au second semestre, une saisonnalité liée au poids des dépenses clients - notamment opérateurs télécoms - en fin d'exercice.

Le Groupe a réalisé au premier semestre près de 90% de son chiffre d'affaires hors de France et a renforcé ses positions dans toutes les régions où il est présent, dans la zone Americas (+49%), devenue le premier marché de Broadpeak, en EMEA (+33%) et en APAC (+24%). Par nature de revenus, le premier semestre a été marqué par une forte augmentation des ventes d'équipements (serveurs, routeurs, systèmes de stockage), dont le montant a été multiplié par plus de cinq, à 4,8 M€. Cette évolution s'explique en partie par une base de comparaison atypique : le premier semestre 2021 avait connu des décalages post-clôture de livraisons-facturations d'équipements. Elle reflète aussi l'accélération de la conquête commerciale, les nouveaux clients ayant des besoins accrus de fourniture de matériels en phase d'installation de leurs nouveaux systèmes de streaming. Elle traduit enfin la mise en place de capacités matérielles importantes en prévision de la hausse de la demande de streaming à l'occasion de la Coupe du monde de Football 2022. Les licences et services restent la première source de revenus de Broadpeak, totalisant 42,5% de son chiffre d'affaires, soit 6,8 M€. Le chiffre d'affaires maintenance & Saas, qui intègre les premiers revenus issus du lancement de la plateforme SaaS, atteint 4,4 M€, progressant de 45,8% par rapport au premier semestre 2021. Une évolution en ligne avec le rythme annuel moyen fixé dans le cadre de la feuille de route 2022-2026, visant 40% de revenus récurrents à cet horizon sur les 100 M€ de chiffre d'affaires anticipés.

Des résultats en ligne avec le plan de marche

La marge brute est en hausse de +15,7%, à 11,3 M€, représentant 70,6% du chiffre d'affaires, contre 85,1% au premier semestre 2021. Cette évolution est la conséquence directe du poids des équipements dans le mix de chiffre d'affaires, à la fois inhabituellement faible au premier semestre 2021 (avec seulement 8% des ventes totales) et un peu supérieur à la norme au premier semestre 2022 (à 29,9%, contre une moyenne autour de 25%). Cette dernière évolution, reflet d'une conquête commerciale dynamique, alimentera dans le futur les ventes de services, licences et maintenance associés - mieux margés. Au second semestre 2O22, une nette appréciation de la marge brute est attendue par rapport au niveau du premier semestre. L'Ebitda ressort à -4,4 M€, contre -1,2 M€ sur la même période en 2021. Parfaitement en ligne avec le plan de marche, cette évolution résulte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'Ebitda du Groupe est structurellement négatif au premier semestre en raison d'une saisonnalité défavorable des ventes conjuguée à une structure de coûts linéaire. Par ailleurs, conformément aux ambitions dévoilées lors de son introduction en Bourse, Broadpeak a accéléré sur le semestre ses efforts de structuration et sa politique de recrutements. Dans ce contexte, les charges de personnel progressent de près de 26% à 9,5 M€. Les autres charges d'exploitation sont également en hausse de 64% à 7,9 M€, reflétant l'intensification des efforts marketing et commerciaux afin d'accompagner la montée en puissance en France et à l'International. Le résultat d'exploitation s'établit à -5,4 M€, contre -1,5 M€ au premier semestre 2021. Il intègre 0,9 M€ de dotations aux amortissements et dépréciations (contre 0,4 M€ sur la même période l'an passé), en lien avec la hausse des frais de R&D immobilisés et, plus globalement, la politique d'investissements soutenus menée par le Groupe. Le résultat net ressort à -3,8 M€, après comptabilisation d'un Crédit d'impôt recherche (CIR) d'un montant de 1,8 M€ (vs 1,4 M€ au premier semestre 2021).

Une structure financière très solide

Le bilan du Groupe au 30 juin intègre le produit net de l'augmentation de capital réalisée lors de l'introduction en Bourse, soit 18,3 M€. Les capitaux propres atteignent ainsi 22,9 M€, contre 8,3 M€ au 31 décembre 2021, et la trésorerie 19,2 M€, contre 0,3 M€ fin 2021. Malgré les importants investissements engagés, la consommation de cash est restée très contenue : le free cash flow (flux de trésorerie disponible) s'est établi à -0,2 M€ au premier semestre 2022. La dette financière ressort proche de son niveau de 13,7 M€ au 31 décembre 2021, à 13,1 M€ au 30 juin 2022.

Avancées stratégiques et confirmation des objectifs financiers

Conformément aux trois priorités stratégiques fixées lors de son entrée sur Euronext Growth, Broadpeak a au premier semestre conforté son avance technologique, accéléré ses prises de parts de marché et lancé avec succès son offre SaaS. La société a notamment poussé son avantage en termes de : ▪ Conquête commerciale : le portefeuille s'est enrichi de neuf nouveaux clients au premier semestre, dont un opérateur télécom de rang 1 en Europe et la plateforme BCN (Inde) pour l'offre multicast ABR. ▪ Déploiement d'une offre SaaS : la plateforme broadpeak.io, disponible depuis le 18 janvier dernier, a séduit ses premiers clients et obtenu deux récompenses au NAB Show (Las Vegas). Sur un marché du streaming vidéo qui reste en forte croissance structurelle, Broadpeak dispose d'une solide visibilité pour la fin de l'exercice grâce aux prises de commandes enregistrées sur la base installée et à la signature de nouvelles références. Le Groupe est largement préservé du climat incertain et des tensions conjoncturelles actuelles. Son activité et sa rentabilité ne souffrent ni de la flambée des prix de 4 Streaming the change l'énergie, ni des turbulences sur le marché des changes. Les pénuries de semi-conducteurs n'ont pas davantage d'impact significatif sur la dynamique actuelle. Broadpeak est ainsi pleinement confiant quant à l'atteinte de ses objectifs financiers annuels. Le chiffre d'affaires est toujours attendu en croissance de l'ordre de 25%, à plus de 41 millions d'euros. Au niveau de la rentabilité, le Groupe anticipe le maintien d'un Ebitda positif en 2022, malgré des dépenses qui resteront soutenues afin d'accompagner la forte dynamique technologique et commerciale. A horizon 2026, Broadpeak confirme viser un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, dont 40% de revenus récurrents (maintenance & revenus SaaS), assorti d'une marge d'Ebitda de 20% (contre 9% en 2021).

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 : 15 novembre 2022, après Bourse • Chiffre d'affaires annuel 2022 : 1er mars 2023, après Bourse • Résultats annuels 2022 : 28 avril 2023, après Bourse

CONTACTS BROADPEAK : investors@broadpeak.tv / 02 22 74 03 50 / COMMUNICATION FINANCIERE : mpy@actifin.fr / 01 80 48 25 31 PRESSE FINANCIERE / CORPORATE : mjordan@actifin.fr / 01 56 88 11 26

Broadpeak, S.A. - Zone des champs blancs, 15 rue Claude Chappe, 35 510 Cesson-Sévigné, France VAT Number FR49 524 473 063 - SIREN 524 473 063 00054 avec un capital social de 249 825 Euros Tel: +33 (0)2 22 74 03 50 www.broadpeak.tv