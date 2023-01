Broadpeak : l'offre SaaS monte en puissance

Broadpeak, un concepteur de logiciels dédiés au streaming vidéo, a dressé vendredi un bilan 'très positif' de son offre dite 'SaaS' (logiciel en tant que service), un peu plus d'un an après son lancement.



La société souligne que sa solution a franchi des étapes importantes au cours des derniers mois, l'intégration de nouvelles applications et la signature de premières références ayant permis de valider son adéquation avec les besoins du marché.



Disponible depuis le 18 janvier 2022, la plateforme broadpeak.io, accessible en mode 'cloud' sur la base d'un abonnement mensuel, donne accès à un catalogue d'applications clés en main.



Il s'agit, notamment, de modules de remplacement de contenus (Content replacement), de création de chaînes virtuelles (Virtual channel) et d'insertion de publicité ciblée (Dynamic ad insertion).



Dans son communiqué, Broadpeak souligne que son application de remplacement de contenus a été retenue par plusieurs fournisseurs de services vidéo lors de la Coupe du monde de football au Qatar.



Au regard de ces avancées jugées 'encourageantes', le groupe dit anticiper une montée en puissance commerciale dès cette année, l'activité regroupant à la fois les revenus de l'offre SaaS et ceux de la maintenance devant atteindre 40% du chiffre d'affaires à horizon 2026, soit un doublement par rapport à 2021.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Broadpeak cédait 2,6% après ces annonces. Le titre a perdu plus de 18% de sa valeur depuis son entrée en Bourse, au mois de juin dernier.



