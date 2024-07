Broadpeak publie son chiffre d'affaires du premier semestre 2024

L'activité ressort à 17,2 M€ sur la période, en repli de 5,0%

Une dynamique positive dans les toutes les régions sauf en Asie-Pacifique, affectée par un effet de base très significatif

Les signatures en cours offrent une bonne visibilité sur le rebond de la croissance au 3 ème trimestre

Confirmation des objectifs annuels

Cesson-Sévigné (France), le 24 juillet 2024

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 - Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, publie son activité au titre du premier semestre 2024.

Chiffre d'affaires en K€ S1 2023 S1 2024 Variation Americas 7 482 8 297 +10,9% EMEA 7 377 7 645 +3,6% APAC 3 201 1 223 -61,8% TOTAL 18 061 17 166 -5,0% Licences & Services 9 605 8 008 -16,6% Maintenance & SaaS 6 031 7 416 +23,0% Équipements 2 425 1 742 -28,1%

Au 30 juin 2024, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 17,2 millions d'euros (M€), contre 18,1 M€ sur la même période de l'exercice précédent, soit un repli de 5,0%. Hors effet devises, l'activité à taux de change constant[1] ressort en retrait de 5,6%.

Après une hausse de +1,5% au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires de Broadpeak a reculé de -9,2% au deuxième trimestre. Au-delà du contexte d'attentisme qui perdure dans l'industrie, cette évolution doit être appréciée au regard d'un effet de base significatif, avec une croissance de l'activité ressortie à 31% au 2ème trimestre 2023.

Cet effet de base défavorable a été très concentré au niveau de l'activité en APAC (Asie-Pacifique) où les ventes, après avoir quasiment triplé (+176%) un an plus tôt, ont reculé de 61.8% au premier semestre 2024, à 1,2 M€. L'activité y a été temporairement affectée par le décalage de plusieurs projets dont la transformation commerciale est attendue dans les prochaines semaines. Broadpeak anticipe ainsi sur le troisième trimestre 2024 un fort rebond de son chiffre d'affaires en APAC, région qui garde un important potentiel stratégique pour le Groupe.

Dans les autres zones géographiques, l'activité est restée bien orientée. Dans la région Americas (continent américain), premier débouché de Broadpeak sur la période, les ventes ont progressé de 10,9%, à 8,3 M€, portées par plusieurs contrats significatifs. En EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique), le chiffre d'affaires a atteint 7,6 M€ au premier semestre, en hausse de 3,6%.

Le mix d'activité a également poursuivi son évolution favorable. Le poids des équipements (serveurs, routeurs…), peu contributifs à la marge brute, continue de reculer, représentant 10,1% du chiffre d'affaires de Broadpeak à mi-exercice (Vs 13,4% un an plus tôt). Les revenus des Licences & Services et de Maintenance & SaaS totalisent ainsi près de 90% du chiffre d'affaires sur la période, soit 15,4 M€, ressortant quasiment stables (-1,4%). À lui seul, le chiffre d'affaires Maintenance & SaaS atteint 43,2% de l'activité à mi-exercice, à 7,4 M€, en progression de 23% sur six mois.

Accélération de la dynamique sur l'offre SaaS, avec 15 nouvelles signatures

Cet essor des revenus récurrents est notamment porté par une accélération de la dynamique autour de broadpeak.io. L'offre SaaS a totalisé 15 nouveaux clients au premier semestre 2024 (Vs 10 signatures en 2023) dont TF1, qui pour son nouveau service de publicité segmentée sur la plateforme TF1+ a choisi la solution Dynamic ad insertion (Communiqué de presse du 29 avril 2024). Cette solution, enrichie au printemps dernier de la technologie Click2™ développée par Broadpeak (ciblage publicitaire renforcé et interactivité inédite), suscite des marques d'intérêt croissantes de la part des opérateurs et plateformes de streaming.

Confirmation des objectifs financiers pour 2024

Malgré des conditions d'activité toujours difficiles, marquées par l'attentisme des donneurs d'ordres, Broadpeak confirme son cap stratégique et ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice. Le Groupe vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires en 2024, une projection intégrant le rebond attendu de l'activité au troisième trimestre compte tenu des commandes déjà signées ou en cours.

Broadpeak renouvelle également son objectif d'un Free cash flow en territoire positif sur 2024. Un redressement qui sera notamment porté par le plan d'économies actuellement déployé, avec des effectifs globaux ramenés à 310 au 30 juin 2024 (Vs 332 fin 2023) grâce à une réduction du nombre de prestataires.

Ces efforts de réductions des coûts sont parfaitement ciblés et calibrés afin de ne pas entraver le potentiel de retour à une trajectoire de croissance soutenue sur les prochaines années. Pour rappel, Broadpeak prévoit de communiquer aux investisseurs ses nouveaux objectifs de moyen terme lors de la publication de ses résultats semestriels, le 26 septembre prochain.

Prochains rendez-vous :

Résultats semestriels 2024 : 26 septembre 2024, après Bourse

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 : 6 novembre 2024, après Bourse

[1] Au taux de change moyen constaté sur les ventes de l'exercice 2023