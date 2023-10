Broadpeak : sanctionné en Bourse après ses résultats

Broadpeak, un concepteur de logiciels pour le streaming vidéo, a déçu les investisseurs mardi soir en présentant des résultats semestriels sans surprise et en confirmant ses objectifs.



Le groupe rennais a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 12,5% à 18,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, dont une croissance de 11% à taux de change constants.



Il dit avoir notamment profité du renforcement très significatif de ses positions en APAC (Asie-Pacifique), où ses ventes ont progressé de 176% à 3,2 millions d'euros sur la période.



Son Ebitda s'est établi à -4,3 millions d'euros, contre -4,4 millions d'euros un an plus tôt, une perte que la société attribue à la saisonnalité des ventes (dont moins de 40% est traditionnellement réalisé sur la période) associée à une structure de coûts linéaire sur l'ensemble de l'exercice.



Le résultat net ressort, lui, à -3,7 millions d'euros au 30 juin, à comparer avec -3,8 millions un an plus tôt.



Pour le second semestre 2023, Broadpeak dit viser une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à celle des six premiers mois de l'exercice, ce qui devrait conduire à une augmentation de l'Ebitda sur l'ensemble de l'exercice.



A plus long terme, Broadpeak confirme viser un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, assorti d'une marge d'Ebitda de 20% à horizon 2026 (contre 9% en 2021).



A la Bourse de Paris, le titre perdait plus de 13% suite à cette publication, accusant l'une des plus fortes baisses du marché parisien en milieu de matinée.



