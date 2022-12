Broadpeak : un logiciel de streaming de nouvelle génération

Broadpeak a annoncé hier soir le lancement d'un logiciel de streaming de nouvelle génération affichant une consommation d'énergie bien moindre que celle des produits traditionnels.Baptisé 'BkS450', ce logiciel qui s'appuie sur un processeur Intel Xeon de troisième génération doit permettre aux clients de l'entreprise d'assurer un streaming haute performance pour des flux très gourmands en bande passante (TV 4K et 8K, enregistreur vidéo), avec une meilleure efficacité énergétique que les serveurs traditionnels, mais aussi des coûts réduits.Concrètement, le BkS450 permet d'offrir des services vidéo à 725 Gigabits par seconde (Gbps) sur des serveurs consommant 900 Watts, réduisant ainsi la puissance nécessaire à la diffusion d'un Gbps par un facteur de quatre.Jacques Le Mancq, son PDG de Broadpeak, souligne que cette nouvelle solution témoigne de la volonté de l'entreprise de favoriser un streaming vidéo 'plus écologique et plus économique'.L'entreprise - qui s'est introduite en Bourse en juin dernier - rappelle qu'elle a investi depuis sa création plus de 40 millions d'euros en R&D, une activité qui représente près de la moitié de ses effectifs totaux.L'action cédait 1,7% suite à cette annonce. Depuis son entrée en Bourse, la valeur a perdu près de 12%.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.