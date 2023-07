Broadridge Financial Solutions, Inc. a annoncé la nomination de Mike Sleightholme au poste de président de Broadridge International. M. Sleightholme, qui est basé à Londres, sera chargé de fournir à la clientèle de Broadridge un soutien de classe mondiale ainsi qu'un portefeuille de solutions technologiques et de données en croissance rapide dans les régions EMEA et Asie-Pacifique - y compris des solutions soutenant le cycle de vie des transactions sur les marchés des capitaux, la gouvernance et les communications mondiales, ainsi que la gestion des actifs. M. Sleightholme a rejoint Broadridge en 2022 en tant que président de l'activité Solutions de gestion d'actifs, où il était responsable de la croissance, de l'exécution stratégique des solutions axées sur les clients et le marché, et de la prestation de services de classe mondiale.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Sleightholme s'appuiera sur sa vaste expérience des services de titres et de la technologie financière, ainsi que sur ses antécédents en matière de transformation d'entreprise à grande échelle et sur son approche centrée sur le client, pour continuer à développer les activités de Broadridge International. Avant de rejoindre Broadridge, M. Sleightholme a passé cinq ans chez SS&C Technologies, où il a occupé les fonctions de PDG et de directeur général de la division DST Systems. Auparavant, il a passé plus de 20 ans chez Citigroup à Londres, Hong Kong et New York, où il a occupé divers postes de direction.