Broadridge Financial Solutions, Inc. figure parmi les principaux groupes mondiaux de communication financière. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de communication financière (74,8%) : à destination des investisseurs, des banques, des courtiers en valeurs, des gestionnaires de fonds, etc. ; - prestations de services en technologies de l'information (25,2%) : analyse des environnements économiques spécifiques et complexes, réalisation d'un suivi régulier des valeurs cotées sur les marchés financiers, prestations de conseil en investissement financier, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats Unis (86,8%), Europe (6,5%), Canada (6%) et autres (0,7%).

