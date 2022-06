Voltus nomme un responsable mondial chargé des relations avec les investisseurs

J.B. Lowe rejoint le groupe en tant que vice-président et responsable des relations avec les investisseurs et s'attachera à développer les relations avec les actionnaires, les analystes financiers, les experts du secteur et les investisseurs du monde entier

Voltus, Inc. ("Voltus"), première plateforme logicielle de ressources énergétiques distribuées (DER), annonce aujourd'hui l'arrivée de J.B. Lowe, CFA, au sein de son équipe en qualité de directeur et responsable des relations avec les investisseurs. M. Lowe compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie et des marchés financiers à ce poste, tant au niveau des achats que des ventes.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Lowe assumera la responsabilité de la stratégie de Voltus en matière de relations avec les investisseurs, en veillant tout particulièrement à poursuivre et à développer les relations avec les investisseurs, les analystes, les agences de notation, les régulateurs ainsi que les autres intervenants essentiels.

"Nous sommes ravis d'accueillir J.B. au sein de l'équipe Voltus, qui profitera énormément de sa vaste expérience des marchés de l'énergie et des marchés financiers", a déclaré Doug Perrygo, directeur financier de Voltus. "Au moment où Voltus poursuit sa croissance et relève les défis énergétiques fondamentaux, nous sommes déterminés à renforcer notre action au sein de la communauté des investisseurs. Notre objectif est de garantir à Voltus un positionnement optimal pour offrir une électricité moins chère, plus fiable et plus durable."

"La stratégie à long terme de Voltus repose avant tout sur des relations avec les investisseurs transparentes et sensibles aux intérêts des actionnaires, axées sur une communication limpide avec la communauté mondiale des investisseurs", a déclaré M. Lowe. "J'ai hâte de rejoindre Voltus et de faire valoir ma passion pour l'énergie et les marchés financiers au sein d'une entreprise de classe mondiale, dédiée à la résolution des questions énergétiques les plus pressantes de notre époque."

Avant d'intégrer Voltus, M. Lowe dirigeait pour Citigroup la recherche sur les actions dans le domaine des énergies renouvelables aux États-Unis. Il a également été analyste de recherche à la Bank of America et pour Cowen Inc., où il a dirigé la couverture des SMID-caps américaines dans le secteur des hydrocarbures. M. Lowe est diplômé de l'université de Duke et est analyste financier agréé.

À propos de Voltus

Voltus est la plus importante plateforme logicielle reliant les ressources énergétiques distribuées aux marchés de l'électricité, proposant une électricité moins chère, plus fiable et plus durable. Nos clients commerciaux et industriels ainsi que nos partenaires DER dégagent des liquidités en donnant à Voltus la possibilité de maximiser la valeur de leurs ressources en charge flexible, en production distribuée, en stockage d'énergie, en efficience énergétique ainsi qu'en véhicules électriques sur ces marchés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.voltus.co.

Le 1er décembre 2021, Voltus a annoncé son accord de regroupement d'entreprises avec Broadscale Acquisition Corp. ("Broadscale") (Nasdaq : SCLE), une société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS), lequel devrait déboucher sur la cotation en bourse de Voltus. La clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre de 2022 et requiert l'approbation des actionnaires de Broadscale, la validation de la déclaration d'enregistrement par la SEC ainsi que les conditions de clôture habituelles.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et notamment des prévisions et projections financières. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les résultats d'exploitation et la situation financière futurs, les revenus et autres mesures, les produits et services prévus, la stratégie et les plans commerciaux, les objectifs de la direction concernant les activités futures de Voltus, les perspectives de croissance et la taille du marché, la position concurrentielle et les tendances technologiques et commerciales, constituent des déclarations prospectives. On peut identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de termes de nature prospective, notamment "peut", "devrait", "s'attendre", "a l'intention", "estime", "anticipe", "croit", "prédit", "planifie", "a pour objectif", "projette", "pourrait", "continue", "prévoit" ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci ou des expressions similaires. Toutes les déclarations prospectives sont sujettes à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer matériellement les résultats réels de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives reposent sur des estimations, des prévisions et des hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Broadscale et sa direction, ainsi que par Voltus et sa direction, selon le cas, sont par nature incertaines et incluent sans s'y limiter : 1) la réalisation d'un événement, d'un changement ou d'une situation quelconque pouvant conduire à la résiliation de l'accord définitif de fusion relatif au regroupement d'entreprises ; 2) le dénouement de toute procédure judiciaire pouvant être engagée contre Voltus, Broadscale, la société issue du regroupement ou d'autres personnes suite à l'annonce du regroupement d'entreprises et de tout accord définitif s'y rapportant ; 3) l'incapacité de mener à bien le regroupement d'entreprises du fait de l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires de Broadscale ou de Voltus, ou de satisfaire à d'autres conditions de clôture du regroupement d'entreprises ; 4) les modifications proposées à la structure du regroupement d'entreprises susceptibles d'être requises ou appropriées en raison des lois ou des règlements applicables ou comme condition à l'obtention de l'approbation réglementaire du regroupement d'entreprises ; 5) la capacité de satisfaire aux normes de cotation du Nasdaq après la conclusion du regroupement d'entreprises ; 6) le risque que le regroupement d'entreprises bouleverse les plans et les activités actuels de Voltus à la suite de l'annonce et de la réalisation du regroupement d'entreprises ; 7) l'incapacité de concrétiser les avantages prévus du regroupement d'entreprises, qui peut être affectée, notamment, par la concurrence, la capacité de la société regroupée à se développer et à maîtriser sa croissance de manière rentable, à maintenir ses relations avec les clients et les fournisseurs et à conserver ses cadres et ses employés clés ; 8) les coûts liés au regroupement d'entreprises ; 9) tout changement dans les lois ou les règlements applicables ; 10) la possibilité que Voltus ou la société issue du regroupement soit défavorablement impactée par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; 11) les estimations de Voltus concernant sa performance financière ; 12) le risque que le regroupement d'entreprises ne soit pas finalisé en temps voulu ou ne le soit pas du tout, pouvant avoir un effet négatif sur le cours des actions de Broadscale ; 13) le risque que la transaction ne soit pas finalisée dans le délai de regroupement d'entreprises de Broadscale et le risque de ne pas obtenir une extension du délai de regroupement d'entreprises si Broadscale en fait la demande ; 14) l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus, y compris toute mutation ou variant de celui-ci, et son incidence sur le paysage commercial et financier ; 15) l'incapacité de réaliser l'investissement PIPE dans le cadre du regroupement d'entreprises ; et 16) d'autres risques et incertitudes énoncés dans les sections intitulées "Risk Factors" et "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" figurant à l'amendement de Broadscale à sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (dossier n° 333-262287), déposée auprès de la SEC le 18 mars 2022 (la "Déclaration d'enregistrement"), et d'autres documents déposés périodiquement par Broadscale auprès de la SEC. Ces documents recensent et traitent d'autres risques et incertitudes significatifs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les événements et résultats réels et ceux qui figurent dans les déclarations prospectives. Aucun élément de ce communiqué de presse ne doit être considéré par quiconque comme une déclaration selon laquelle les déclarations prospectives énoncées ici seront réalisées ou que l'un des résultats envisagés dans ces déclarations prospectives sera atteint. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées. Ni Broadscale ni Voltus ne garantissent que Broadscale ou Voltus ou la société regroupée atteindront les résultats espérés. Broadscale et Voltus déclinent toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf dans les cas où la loi l'exige.

Utilisation des projections

Ce communiqué de presse peut inclure des prévisions financières de Voltus. Ni les auditeurs indépendants de Voltus, ni le cabinet d'experts-comptables indépendant et enregistré de Broadscale, n'ont audité, revu, compilé ou exécuté de procédures en rapport avec les prévisions dans le but de les inclure dans ce communiqué de presse. Par conséquent, aucun d'entre eux ne s'est prononcé ou n'a fourni toute autre forme de garantie à cet égard dans le cadre de ce communiqué de presse. Les projections ne doivent dès lors pas être considérées comme nécessairement représentatives des résultats futurs. Les informations financières prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective. Les hypothèses et les estimations qui sous-tendent ces informations financières prévisionnelles sont par nature incertaines et soumises à une multitude de risques et d'incertitudes considérables de nature commerciale, économique, concurrentielle et autre, qui pourraient amener les résultats réels à différer considérablement de ceux contenus dans les informations financières prévisionnelles. Voir "Déclarations prospectives" ci-dessus. Les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement des résultats évoqués dans les informations financières prévisionnelles figurant dans le présent communiqué de presse, et la mention de ces informations dans le présent communiqué de presse ne saurait être considérée comme une déclaration de quiconque affirmant que les résultats reflétés dans ces projections seront atteints.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

