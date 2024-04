Broadway Industrial Group Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société est un fabricant de composants usinés de précision. Ses secteurs d'activité sont les suivants : disques durs, robotique et autres. Le segment HDD comprend la fabrication et la distribution de bras d'actionneurs et d'assemblages connexes pour l'industrie des disques durs. Le secteur de la robotique comprend la fourniture de services techniques, le transfert de technologie, le développement technologique, la promotion technologique, la consultation technique et la vente de robots, de logiciels et d'accessoires pour les industries de la robotique, de la fabrication et des services. Le segment "Autres" comprend la détention d'investissements. Ses capacités comprennent l'usinage CNC, l'enroulement de bobines magnétiques et l'assemblage mécanique en salle blanche. Les capacités de soutien de la société comprennent l'emboutissage de précision des métaux et le moulage par injection de plastique. Ses filiales à part entière sont BIGL Asia Pte. Ltd. et BIGL Enterprises (Singapore) Pte. Ltd.

Secteur Machines et équipements industriels