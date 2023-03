Brompton Oil Split : Annual Information Form – 2022 – French 23/03/2023 | 21:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires NOTICE ANNUELLE Actions privilégiées Actions de catégorie A Actions de catégorie J Le 23 mars 2023 ÉNONCÉS PROSPECTIFS Certains énoncés figurant dans la présente notice annuelle sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont signalés par des mots comme « prévoir », « continuer », « estimer », « s'attendre à », peut », « pourrait », « projeter », « devrait », « croire » et des expressions similaires. Ces énoncés comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels divergent nettement des attentes. La Société estime que les attentes qu'expriment ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Les acquéreurs éventuels ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui figurent dans la présente notice annuelle. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de la présente notice annuelle. En particulier, la présente notice annuelle peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait à l'encaisse distribuable et aux distributions par action de catégorie A, par action privilégiée ou par unité. Les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux prévus dans les présents énoncés prospectifs du fait, entre autres, des facteurs de risque décrits dans la présente notice annuelle. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs. 2 TABLE DES MATIÈRES GLOSSAIRE 4 1.0 NOM, CRÉATION ET HISTORIQUE 8 1.1 Statut de la Société 8 1.2 Objectifs de placement 8 1.3 Lignes directrices en matière de placement 9 1.4 Critères de rééquilibrage 9 2.0 RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENT 10 3.0 DESCRIPTION DES TITRES 10 3.1 Actionnaire principal 11 3.2 Achat aux fins d'annulation 11 3.3 Distributions 11 3.3.1 Actions privilégiées 11 3.3.2 Actions de catégorie A 11 3.3.3 Régime de réinvestissement des distributions 12 3.4 Rang 12 3.4.1 Actions privilégiées 12 3.4.2 Actions de catégorie A 12 3.4.3 Actions de catégorie J 12 3.5 Mesures nécessitant l'approbation des actionnaires 12 4.0 ÉVALUATION DES TITRES DU PORTEFEUILLE 14 5.0 CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 15 6.0 ACHAT D'ACTIONS 15 7.0 RACHATS AU GRÉ DE L'ÉMETTEUR ET RACHATS AU GRÉ DU PORTEUR 16 7.1 Rachats au gré de l'émetteur 16 7.1.1 Actions privilégiées 16 7.1.2 Actions de catégorie A 16 7.2 Privilèges de rachat au gré du porteur 16 7.2.1 Actions privilégiées 16 7.2.2 Actions de catégorie A 18 7.3 Système d'inscription en compte 20 7.4 Suspension des rachats au gré de l'émetteur et des rachats au gré du porteur 20 8.0 RESPONSABILITÉ DE L'EXPLOITATION 21 8.1 La direction de la Société et le gestionnaire 21 8.2 Gestionnaire 22 8.2.1 Administrateurs et dirigeants du gestionnaire 22 8.2.2 Comité d'examen indépendant 22 8.2.3 Frais de gestion 23 8.2.4 Résiliation du contrat de gestion 23 8.3 Gestion du portefeuille 23 8.4 Dépositaire 24 8.4.1 Frais de garde 24 8.4.2 Résiliation de la convention de services de dépôt 24 8.5 Services d'évaluation 24 8.6 Auditeur, agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts 25 8.7 Agents de prêt de titres 25 9.0 CONFLITS D'INTÉRÊTS 25 9.1 Principaux porteurs de titres 25 9.2 Titres détenus par les membres du comité d'examen indépendant 26 10.0 RÉGIE D'ENTREPRISE 26 10.1 Composition du comité d'examen indépendant 27 10.2 Politique sur le vote par procuration 27 10.3 Vente d'options d'achat couvertes 28 10.4 Établissement du prix des options d'achat 28 10.5 Utilisation de quasi-espèces 29 10.6 Utilisation d'autres dérivés 29 10.7 Prêt de titres 30 10.8 Utilisation de dérivés - Généralités 31 10.9 Opérations à court terme 31 11.0 INCIDENCES FISCALES 32 11.1 Traitement fiscal de la Société 33 11.2 Distributions 34 11.3 Traitement fiscal des actionnaires 34 11.4 Disposition d'actions 35 11.5 Échange d'information fiscale 36 12.0 RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DES DIRIGEANTS ET DES MEMBRES DU CEI 37 13.0 CONTRATS IMPORTANTS 37 14.0 AUTRE INFORMATION IMPORTANTE 37 14.1 Facteurs de risque 37 3 GLOSSAIRE Dans la présente notice annuelle, à moins d'indication contraire, les expressions et termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après. action » s'entend d'une action privilégiée ou une action de catégorie A et « actions » s'entend de plusieurs actions de catégorie A ou actions privilégiées. « actionnaire » s'entend d'un porteur d'actions privilégiées ou d'actions de catégorie A et actionnaires » s'entend de plusieurs porteurs d'actions privilégiées ou d'actions de catégorie A.

» s'entend de plusieurs porteurs d'actions privilégiées ou d'actions de catégorie A. actionnaire de catégorie A » s'entend d'un porteur d'une action de catégorie A.

» s'entend d'un porteur d'une action de catégorie A. actionnaire privilégié » s'entend du porteur d'une action privilégiée.

» s'entend du porteur d'une action privilégiée. actions de catégorie A » s'entend des actions de catégorie A de la Société.

» s'entend des actions de catégorie A de la Société. actions de catégorie J » s'entend des actions de catégorie J de la Société.

» s'entend des actions de catégorie J de la Société. actions privilégiées » s'entend des actions privilégiées de la Société.

» s'entend des actions privilégiées de la Société. adhérent de la CDS » s'entend d'un adhérent à la CDS.

» s'entend d'un adhérent à la CDS. ARC » s'entend de l'Agence du revenu du Canada.

» s'entend de l'Agence du revenu du Canada. avis de rachat au gré du porteur » s'entend d'un avis qu'un adhérent de la CDS remet à la CDS (à son bureau de Toronto) pour le compte d'un actionnaire qui souhaite exercer ses privilèges de rachat au gré du porteur.

» s'entend d'un avis qu'un adhérent de la CDS remet à la CDS (à son bureau de Toronto) pour le compte d'un actionnaire qui souhaite exercer ses privilèges de rachat au gré du porteur. BAIIA » s'entend du résultat avant intérêts, impôts et amortissements.

» s'entend du résultat avant intérêts, impôts et amortissements. Brompton » s'entend du groupe de sociétés Brompton.

» s'entend du groupe de sociétés Brompton. Brompton Funds » s'entend de Brompton Corp. et de sa filiale en propriété exclusive, Brompton Funds Limited, qui agit à titre de gestionnaire de la Société. Brompton Corp. s'occupe de la gestion de fonds d'investissement.

» s'entend de Brompton Corp. et de sa filiale en propriété exclusive, Brompton Funds Limited, qui agit à titre de gestionnaire de la Société. Brompton Corp. s'occupe de la gestion de fonds d'investissement. CDS » s'entend de Services de dépôt et de compensation CDS inc.

» s'entend de Services de dépôt et de compensation CDS inc. CEI » s'entend du comité d'examen indépendant créé par le gestionnaire pour la Société conformément au Règlement 81-107.

» s'entend du comité d'examen indépendant créé par le gestionnaire pour la Société conformément au Règlement 81-107. convention de gestion » s'entend de la convention de gestion intervenue entre la Société et le gestionnaire le 29 janvier 2015, dans sa version modifiée de temps à autre.

» s'entend de la convention de gestion intervenue entre la Société et le gestionnaire le 29 janvier 2015, dans sa version modifiée de temps à autre. convention de services de dépôt » s'entend de la convention de dépôt intervenue entre la Société et le dépositaire le 15 septembre 2016, dans sa version modifiée de temps à autre.

» s'entend de la convention de dépôt intervenue entre la Société et le dépositaire le 15 septembre 2016, dans sa version modifiée de temps à autre. critères de rééquilibrage » s'entend des critères de rééquilibrage de la Société décrits à la rubrique 1.4 de la présente notice annuelle. 4 dans le cours » s'entend d'une option d'achat dont le prix d'exercice est inférieur au cours actuel du titre sous-jacent à l'option et, relativement à une option de vente, une option de vente dont le prix d'exercice est supérieur au cours actuel du titre sous-jacent à l'option.

» s'entend d'une option d'achat dont le prix d'exercice est inférieur au cours actuel du titre sous-jacent à l'option et, relativement à une option de vente, une option de vente dont le prix d'exercice est supérieur au cours actuel du titre sous-jacent à l'option. date d'échéance » s'entend du 24 mars 2024, sous réserve de son report par périodes successives d'au plus cinq ans, tel que le détermine le conseil d'administration de la Société.

» s'entend du 24 mars 2024, sous réserve de son report par périodes successives d'au plus cinq ans, tel que le détermine le conseil d'administration de la Société. date d'évaluation de la valeur liquidative » s'entend de chaque ouvrable où la valeur liquidative par unité est calculée.

date de paiement du rachat au gré du porteur » s'entend de la date qui tombe au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant une date de rachat au gré du porteur ou une date de rachat au gré du porteur annuel, selon le cas.

» s'entend de la date qui tombe au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant une date de rachat au gré du porteur ou une date de rachat au gré du porteur annuel, selon le cas. date de rachat au gré du porteur » s'entend de l'avant-dernier jour ouvrable d'un mois donné.

» s'entend de l'avant-dernier jour ouvrable d'un mois donné. date de rachat au gré du porteur annuel » s'entend de l'avant-dernier jour ouvrable de mars, sauf une année où tombe la date d'échéance.

» s'entend de l'avant-dernier jour ouvrable de mars, sauf une année où tombe la date d'échéance. DBRS » s'entend de DBRS Limited.

» s'entend de DBRS Limited. dépositaire » s'entend de Compagnie Trust CIBC Mellon en sa qualité de dépositaire aux termes de la convention de services de dépôt, telle qu'elle est nommée par la Société de temps à autre.

» s'entend de Compagnie Trust CIBC Mellon en sa qualité de dépositaire aux termes de la convention de services de dépôt, telle qu'elle est nommée par la Société de temps à autre. frais de gestion » s'entend des frais de gestion payables au gestionnaire décrits à l'alinéa 8.2.3 de la présente notice annuelle.

» s'entend des frais de gestion payables au gestionnaire décrits à l'alinéa 8.2.3 de la présente notice annuelle. gestionnaire » s'entend de Brompton Funds Limited ou, s'il y a lieu, son successeur.

» s'entend de Brompton Funds Limited ou, s'il y a lieu, son successeur. hors du cours » s'entend, relativement à une option d'achat, d'une option d'achat dont le prix d'exercice est supérieur au cours actuel du titre sous-jacent et, relativement à une option de vente, d'une option de vente dont le prix d'exercice est inférieur au cours actuel du titre sous-jacent.

» s'entend, relativement à une option d'achat, d'une option d'achat dont le prix d'exercice est supérieur au cours actuel du titre sous-jacent et, relativement à une option de vente, d'une option de vente dont le prix d'exercice est inférieur au cours actuel du titre sous-jacent. jour ouvrable » s'entend de chaque jour où la TSX est ouverte.

» s'entend de chaque jour où la TSX est ouverte. lignes directrices en matière de placement » s'entend des lignes directrices en matière de placement de la Société décrites à la rubrique 1.3 de la présente notice annuelle.

» s'entend des lignes directrices en matière de placement de la Société décrites à la rubrique 1.3 de la présente notice annuelle. Loi de l'impôt » s'entend de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de ses règlements d'application, dans leur version modifiée de temps à autre.

» s'entend de la (Canada) et de ses règlements d'application, dans leur version modifiée de temps à autre. modèle de Black-Scholes » s'entend du modèle d'établissement du prix des options souvent utilisé et créé par Fischer Black et Myron Scholes en 1973. Le modèle peut être utilisé pour calculer la valeur théorique d'une option selon le cours du titre sous-jacent, le prix d'exercice et l'échéance de l'option, les taux d'intérêt en vigueur et la volatilité du cours du titre sous-jacent.

» s'entend du modèle d'établissement du prix des options souvent utilisé et créé par Fischer Black et Myron Scholes en 1973. Le modèle peut être utilisé pour calculer la valeur théorique d'une option selon le cours du titre sous-jacent, le prix d'exercice et l'échéance de l'option, les taux d'intérêt en vigueur et la volatilité du cours du titre sous-jacent. modifications relatives aux CELIAPP » s'entend de la législation fiscale applicable aux comptes d'épargne pour l'achat d'une première propriété, qui entrera en vigueur le 1 er avril 2023.

» s'entend de la législation fiscale applicable aux comptes d'épargne pour l'achat d'une première propriété, qui entrera en vigueur le 1 avril 2023. objectifs de placement » s'entend des objectifs de placement de la Société décrits à la rubrique 1.2 de la présente notice annuelle. 5 Attachments Original Link

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur BROMPTON OIL SPLIT CORP. 21:53 Brompton Oil Split : Annual Information Form – 2022 – French PU