Broo Limited est une société de production de bière basée en Australie. La société est engagée dans la production de bière conditionnée et de bière pression en Australie, et dans la gestion de lieux d'accueil. La société se concentre principalement sur la production, le marketing et la vente de deux bières, Broo Premium Lager et Australia Draught. La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir le secteur de l'hôtellerie, qui gère des pubs et des brasseries artisanales, et le secteur de la brasserie australienne, qui produit et vend de la bière conditionnée en Australie. Le produit phare de la société, Broo Premium Lager, est une bière blonde forte et savoureuse, conditionnée dans une bouteille ambrée de 375 millilitres, dont la marque distinctive est apposée sur les packs de six et les caisses. Les filiales de la société comprennent Broo Exports Pty Ltd, Australia Draught Pty Ltd, Broo Beverages Pty Ltd, Sorrento Brewery Pty Ltd, Broo Brewery Pty Ltd, Mildura Brewery Pub (Broo) Pty Ltd, Mildura Brewery (Broo) Pty Ltd et d'autres.

Secteur Brasseurs