Brookfield Asset Management : Full Annual Report (French)

Brookfield en un coup d'œil

Nous sommes un gestionnaire d'actifs alternatifs de premier plan à l'échelle mondiale, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 600 G$, et nous nous concentrons sur les placements dans des actifs et des entreprises de grande qualité et de longue durée qui constituent le fondement de l'économie mondiale. Notre objectif est de permettre aux sociétés et aux actifs dans lesquels nous investissons, ainsi qu'aux collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités, de prospérer à long terme.

Nous servons les intérêts d'un large éventail d'investisseurs institutionnels, de fonds souverains et de particuliers partout dans le monde. En tant que responsables du capital que nos investisseurs nous confient, nous tirons parti de notre expérience et de notre vaste expertise opérationnelle pour créer de la valeur à long terme en leur nom et les aider à atteindre leurs objectifs et à protéger leur avenir financier.

Notre structure du capital distinctive est conçue pour nous permettre de financer nos placements en puisant dans diverses sources, notamment notre propre bilan, le capital de nos sociétés liées cotées et le capital de nos investisseurs institutionnels. Notre accès à un capital considérable et flexible nous permet de réaliser des transactions importantes pour nos investisseurs, de générer des rendements financiers et des flux de trésorerie attrayants et de favoriser la croissance de nos activités de gestion d'actifs. Qui plus est, cela signifie également que notre capital est investi aux côtés de celui de nos investisseurs, ce qui fait en sorte que nos intérêts sont toujours alignés sur les leurs.

Chez Brookfield, de saines pratiques relatives aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « facteurs ESG ») font partie intégrante de l'établissement d'entreprises résilientes et de la création de valeur à long terme pour nos investisseurs et nos parties prenantes. Ces pratiques s'inscrivent dans notre philosophie consistant à mener des activités dans une perspective à long terme d'une manière durable et éthique. Ainsi, nous exerçons nos activités dans le respect de solides principes et pratiques de gouvernance ou relatifs aux facteurs ESG, tout en maintenant une approche disciplinée en ce qui a trait à l'intégration de ces principes dans toutes nos activités.

Notre personnel demeure la pierre angulaire de notre entreprise, et notre culture est fondée sur l'intégrité, la collaboration et la discipline. Nous accordons une grande importance à la diversité dans l'ensemble de nos entreprises, parce que nous reconnaissons que notre succès dépend de la promotion d'un large éventail de perspectives, d'expériences et de visions du monde.

Secteurs d'intérêt - Nous ciblons l'immobilier, les infrastructures, l'énergie renouvelable, le capital-investissement et le crédit

Nous ciblons l'immobilier, les infrastructures, l'énergie renouvelable, le capital-investissement et le crédit Offre de produits diversifiés - Nous offrons des stratégies de fonds de participation et de crédit principaux, principaux plus, à valeur ajoutée et axés sur les occasions et la croissance au moyen de véhicules à capital fixe ou perpétuels présents sur des marchés publics et privés.

Nous offrons des stratégies de fonds de participation et de crédit principaux, principaux plus, à valeur ajoutée et axés sur les occasions et la croissance au moyen de véhicules à capital fixe ou perpétuels présents sur des marchés publics et privés. Stratégies d'investissement ciblées - Nous investissons là où nous pouvons mettre à profit nos avantages concurrentiels et tirons parti de notre présence mondiale, de notre accès à d'importants capitaux et de notre expertise opérationnelle.

Nous investissons là où nous pouvons mettre à profit nos avantages concurrentiels et tirons parti de notre présence mondiale, de notre accès à d'importants capitaux et de notre expertise opérationnelle. Approche de financement disciplinée - Nous suivons une approche disciplinée en matière d'endettement pour améliorer les rendements tout en préservant le capital au fil des cycles économiques

Nous suivons une approche disciplinée en matière d'endettement pour améliorer les rendements tout en préservant le capital au fil des cycles économiques Durabilité : Nous nous employons à nous assurer que les actifs et les entreprises dans lesquels nous investissons sont voués au succès à long terme, et nous cherchons à avoir une incidence positive sur l'environnement et les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités.

Les termes « Brookfield », « société », « nous », « notre » ou « nos » se rapportent à Brookfield Asset Management Inc. et à ses filiales consolidées. Le terme « Société » se rapporte