Brookfield Corporation est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs. La société s'attache à déployer son capital sur la base de la valeur et à le faire fructifier à long terme. Ses activités comprennent l'énergie renouvelable et la transition, l'infrastructure, le capital-investissement, l'immobilier, le crédit et les solutions d'assurance. L'entreprise Renewable Power and Transition gère un portefeuille diversifié de solutions hydroélectriques, éoliennes, solaires, d'énergie distribuée et durables. L'activité Infrastructure possède et exploite des actifs dans les secteurs du transport, des données, des services publics et des activités intermédiaires. L'activité Private Equity de la société se concentre sur l'acquisition d'entreprises qui fournissent des produits et services essentiels. L'activité Real Estate possède, exploite et développe des propriétés. L'activité Crédit propose des offres complètes de produits d'investissement alternatifs. L'activité Insurance Solutions de la société fournit des solutions de capital et d'investissement dans les secteurs de l'assurance-vie, des rentes et des biens et responsabilités.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds