Origin Energy prolonge l'exclusivité de l'offre de 12,3 milliards de dollars du consortium Brookfield

Le deuxième producteur d'électricité et distributeur d'énergie du pays avait soutenu la proposition début novembre. Si elle se concrétise, il s'agirait de l'un des plus gros rachats d'une entreprise australienne par un fonds de capital-investissement, et de la plus grosse opération réalisée dans le pays cette année.

Origin a déclaré que le consortium a confirmé qu'il était en bonne voie pour achever sa diligence raisonnable au début de l'année prochaine.

La prolongation de la période d'exclusivité permet au consortium de finaliser sa diligence raisonnable pendant la période des vacances, en vue de signer les documents de transaction contraignants dès que possible par la suite, a déclaré Origin.

Pour Brookfield et son partenaire MidOcean Energy, soutenu par la société de capital-investissement EIG, la transaction présente de grandes opportunités en Australie pour investir dans des énergies plus propres.

(1 $ = 1,4975 dollar australien)