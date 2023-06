Brookfield acquiert une participation majoritaire dans CleanMax Solar en Inde pour 360 millions de dollars

Brookfield n'a pas précisé la taille de la participation acquise, mais cette opération renforce la présence de Brookfield en Inde, où elle a déjà investi des milliards dans le capital-investissement et l'immobilier.

CleanMax exploite des parcs solaires et éoliens ainsi que des panneaux sur les toits pour des entreprises clientes en Inde, notamment l'aéroport de Bengaluru.

Elle produit 1,6 gigawatt d'énergie propre et contribue à compenser 2,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, selon l'entreprise.

"Les entreprises indiennes s'alignent sur les objectifs du gouvernement en matière d'émissions nettes zéro et s'emploient activement à les soutenir. CleanMax a fait ses preuves en tant que partenaire efficace des clients C&I (commerciaux et industriels), leur permettant d'atteindre leurs objectifs de décarbonisation", a déclaré Nawal Saini, directeur général, énergie renouvelable et transition, Brookfield.