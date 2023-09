Brookfield Asset Management Ltd. est principalement engagée dans la fourniture de services de gestion d'actifs alternatifs. La société fournit ses services par le biais d'une participation dans une entreprise de gestion d'actifs alternatifs, qui est exercée par Brookfield Asset Management Inc. (Brookfield) et ses filiales. Ses produits se répartissent en trois catégories, à savoir les fonds privés à long terme, les stratégies perpétuelles et les stratégies liquides. Les filiales en propriété exclusive de la société comprennent 2451634 Alberta Inc. et Brookfield UK Employee Co Limited. Brookfield est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs qui gère des actifs dans les domaines de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie renouvelable et de la transition, du capital-investissement et du crédit. Brookfield propose une gamme de produits d'investissement alternatifs à des investisseurs du monde entier, notamment des régimes de retraite publics et privés, des fonds de dotation et des fondations, des fonds souverains, des institutions financières, des compagnies d'assurance et des investisseurs en patrimoine privé.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds