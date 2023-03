KKR vend sa participation de 50 % dans l'entreprise espagnole X-elio à son partenaire Brookfield

Brookfield possède déjà l'autre moitié de X-elio.

Les fonds ont déclaré sans divulguer les détails de la transaction.

KKR a investi pour la première fois dans X-elio en 2015 et Brookfield l'a fait en 2019, ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

Le mois dernier, un journal espagnol a rapporté que KKR envisageait de vendre sa participation dans X-elio et qu'une transaction valoriserait la société à 2,5 milliards d'euros (2,68 milliards de dollars).

X-elio exploite et construit des infrastructures d'énergie renouvelable principalement en Espagne, aux États-Unis et en Amérique latine. Elle développe et exploite actuellement des centrales d'énergie renouvelable d'une capacité totale de 3 gigawatts.

Avec ses plaines ensoleillées, ses rivières au débit rapide et ses collines venteuses, l'Espagne attire de nombreux investisseurs pour des projets d'énergie renouvelable.

(1 $ = 0,9333 euro)