RAPPORT DU CABINET D'EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT INDÉPENDANT

Aux porteurs de parts et au conseil d'administration de Brookfield Business Partners L.P.

Opinion sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états consolidés de la situation financière ci-joints de Brookfield Business Partners L.P. et de ses filiales (la « société en commandite ») aux 31 décembre 2022 et 2021, des états consolidés du résultat net, du résultat global et des variations des capitaux propres et des tableaux consolidés des flux de trésorerie connexes pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans close le 31 décembre 2022, ainsi que des notes annexes (collectivement, les « états financiers »). À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société en commandite aux 31 décembre 2022 et 2021, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans close le 31 décembre 2022, conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board.

Nous avons également audité, conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis (PCAOB), le contrôle interne à l'égard de l'information financière de la société en commandite au 31 décembre 2022, selon les critères établis dans le document Internal Control - Integrated Framework (2013) publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, et notre rapport daté du 6 mars 2023 comporte une opinion sans réserve sur le contrôle interne à l'égard de l'information financière de la société en commandite.

Adoption d'une nouvelle norme comptable

Comme il est mentionné à la note 2x) des états financiers, la société en commandite a changé sa méthode de comptabilisation des contrats d'assurance en 2023 en raison de l'adoption d'IFRS 17, Contrats d'assurance.

Fondement de l'opinion

La responsabilité des présents états financiers incombe à la direction de la société en commandite. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers de la société en commandite sur la base de nos audits. Nous sommes un cabinet d'experts-comptables inscrit auprès du PCAOB et nous sommes tenus d'être indépendants de la société en commandite conformément aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB.

Nous avons effectué nos audits conformément aux normes du PCAOB. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Nos audits impliquent la mise en œuvre de procédures en vue d'évaluer les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et la mise en œuvre de procédures pour répondre à ces risques. Ces procédures comprennent le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Nos audits comprennent également l'appréciation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. Nous estimons que nos audits constituent un fondement raisonnable à notre opinion.

Élément critique de l'audit

L'élément critique de l'audit indiqué ci-dessous est une question qui a été soulevée lors de l'audit des états financiers de la période considérée, qui a été communiquée ou qui devait être communiquée au comité d'audit, et qui 1) est liée à des comptes ou à des informations significatifs au regard des états financiers et 2) a nécessité l'exercice d'un jugement particulièrement complexe ou subjectif de notre part. La communication d'éléments critiques de l'audit ne modifie aucunement notre opinion sur les états financiers, dans leur ensemble, et en présentant l'élément critique de l'audit ci-dessous, nous n'exprimons pas d'opinion distincte sur l'élément critique de l'audit ni sur les comptes ou les informations auxquels il se rapporte.

Acquisition d'entreprises - Se reporter aux notes 2e) et 3a) des états financiers

Description de l'élément critique de l'audit

La société en commandite a acquis plusieurs entreprises au cours de l'exercice. Au moment de l'acquisition de chaque entreprise, la société en commandite a évalué le degré d'influence qu'elle exerçait sur cette entreprise et a déterminé si elle en détenait le contrôle. Lorsqu'elle a déterminé qu'elle exerçait ce contrôle, la société en commandite a comptabilisé le regroupement d'entreprises selon la méthode de l'acquisition. Le prix d'achat de chaque acquisition a été réparti entre les actifs acquis et les passifs repris en fonction de leur juste valeur respective à la date d'acquisition.

La direction a formulé plusieurs estimations pour déterminer la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris. Les estimations présentant l'incertitude de mesure la plus importante pour les deux principales acquisitions (Scientific Games, LLC et CDK Global, Inc.) étaient respectivement celle de la marge brute utilisée pour évaluer les relations clients et celle du passif éventuel lié à un litige inclus dans les créditeurs et autres passifs. L'audit de ces estimations a demandé un degré élevé de jugement de la part de l'auditeur et il en a résulté un travail d'audit plus étendu.