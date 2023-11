Brookfield 2023 R A P P O R T I N T E R M É D I A I R E D U T R O I S I È M E T R I M E S T R E Brookfield Corporation

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2023 (NON AUDITÉ) Trimestres Périodes de neuf mois 2023 2022 2023 2022 POUR LES PÉRIODES CLOSES LES 30 SEPTEMBRE TOTAL (EN MILLIONS, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION) Produits 24 441 $ 23 418 $ 71 406 $ 68 556 $ Bénéfice net 35 716 1 971 5 151 Bénéfice distribuable avant les montants réalisés1 1 056 1 216 3 014 3 172 Bénéfice distribuable1 1 150 1 363 3 494 3 731 PAR ACTION Bénéfice net 0,12 $ 0,24 $ 0,20 $ 1,40 $ Bénéfice distribuable avant les montants réalisés1 0,67 0,75 1,89 1,96 Bénéfice distribuable1 0,73 0,85 2,19 2,30 Dividendes2 0,07 0,14 0,21 0,42 (NON AUDITÉ) 2023 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 ET AU 31 DÉCEMBRE 2022 TOTAL (EN MILLIONS, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION) Résultats consolidés Actifs au bilan 475 815 $ 441 284 $ Capitaux propres 163 257 141 891 Capitaux propres ordinaires 40 368 39 608 Nombre d'actions ordinaires en circulation après dilution 1 612 1 629 Cours du marché de l'action - NYSE 31,27 $ 31,46 $ Se reporter au glossaire du rapport de gestion, qui commence à la page 61, pour obtenir les définitions des mesures de la performance non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Dividendes de la société » à la page 29. Rapport intermédiaire du troisième trimestre de 2023 1

TABLE DES MATIÈRES Brookfield en un coup d'œil 3 Lettre aux actionnaires 4 Rapport de gestion 12 PARTIE 1 - Nos activités et notre stratégie 15 PARTIE 2 - Examen des résultats financiers consolidés 18 PARTIE 3 - Résultats des secteurs opérationnels 34 PARTIE 4 - Structure du capital et situation de trésorerie 51 PARTIE 5 - Méthodes comptables et contrôles internes 58 Glossaire 61 États financiers consolidés 69 Information à l'intention des actionnaires 98 Conseil d'administration et dirigeants 99 2 TROISIÈME TRIMESTRE DE 2023 BROOKFIELD CORPORATION

BROOKFIELD EN UN COUP D'ŒIL Notre objectif consiste à faire fructifier notre capital et à offrir aux actionnaires des rendements annuels supérieurs à 15 % à long terme. Forts de notre expérience de plus de 100 ans à titre de propriétaire et exploitant d'actifs réels, nous avons fait nos preuves en matière d'investissement de capitaux dans le but d'établir des entreprises de premier plan sur le marché qui génèrent des flux de trésorerie stables et croissants et des rendements totaux à long terme attrayants. Aujourd'hui, notre capital est investi dans notre gestion d'actifs, nos solutions d'assurance et nos entreprises en exploitation, qui génèrent chaque année des flux de trésorerie disponibles de 5 G$ et continuent de croître. Notre capital est investi dans des entreprises qui constituent le fondement de l'économie mondiale. Les flux de trésorerie générés par nos entreprises s'appuient généralement sur des flux de rentrées stables, liés à l'inflation, en grande partie contractuels et en croissance, ainsi que sur des marges de trésorerie élevées. Nous tirons parti de notre présence mondiale, des synergies de nos entreprises et d'un capital souple considérable afin de générer de solides rendements tout au long des cycles du marché. Individuellement, chacune de nos entreprises de premier plan sur le marché a un solide profil de croissance, mais ensemble, elles génèrent des synergies qui améliorent considérablement leur croissance. En tant qu'investisseur indubitablement axé sur la valeur, nous demeurons centrés sur l'affectation des distributions que nous recevons de nos entreprises afin d'accroître la valeur pour nos actionnaires. Nous continuerons d'investir les importants flux de trésorerie disponibles que nous recevons en vue de favoriser la croissance de nos trois secteurs d'activité, les nouvelles occasions stratégiques et les rachats d'actions. En tirant parti de la présence mondiale et de l'expertise de notre entreprise de gestion d'actifs, nous cherchons à repérer de nouvelles occasions de placement qui offrent une valeur stratégique à Brookfield ainsi qu'un potentiel de rendements intéressants à long terme. Notre bilan s'appuie sur une structure du capital prudente qui procure une protection en cas d'éventuelle baisse, et notre envergure, notre stabilité ainsi que notre diversification créent un modèle économique qui se distingue et nous permet de nous imposer comme un partenaire de choix pour la construction d'infrastructures mondiales, la transition vers un avenir axé sur l'énergie durable et les occasions de fermeture du capital. Nous nous attendons à ce que la souplesse de notre capital et notre réputation à titre de partenaire de choix génèrent d'importantes occasions exclusives. De saines pratiques relatives aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « facteurs ESG ») font partie intégrante de l'établissement d'entreprises résilientes et de la création de valeur à long terme pour nos investisseurs et d'autres parties prenantes. Par conséquent, nous intégrons ces principes dans toutes nos activités, y compris notre processus de placement, et nous exerçons nos activités de manière durable et éthique. L'importance que nous accordons à la diversité et à l'inclusion renforce notre culture de collaboration et rehausse notre capacité à former notre personnel et à disposer d'une main-d'œuvre mobilisée qui veille à être un partenaire de confiance et un fournisseur de solutions de placement de prédilection. NOTRE FAÇON D'INVESTIR L'avantage Brookfield - Nous investissons là où nous pouvons mettre à profit nos avantages concurrentiels, en tirant parti de notre présence mondiale et de notre réputation, des synergies de nos entreprises et de notre accès à un capital souple considérable.

- Nous investissons là où nous pouvons mettre à profit nos avantages concurrentiels, en tirant parti de notre présence mondiale et de notre réputation, des synergies de nos entreprises et de notre accès à un capital souple considérable. Actifs et entreprises de grande qualité et de longue durée - Nous investissons dans un portefeuille mondial diversifié d'actifs et d'entreprises de grande qualité qui génèrent des flux de rentrées stables, liés à l'inflation, en grande partie contractuels et en croissance, ainsi que sur des marges de trésorerie élevées.

- Nous investissons dans un portefeuille mondial diversifié d'actifs et d'entreprises de grande qualité qui génèrent des flux de rentrées stables, liés à l'inflation, en grande partie contractuels et en croissance, ainsi que sur des marges de trésorerie élevées. Affectation éprouvée du capital - Nous sommes un investisseur axé sur la valeur qui a une vaste expérience de l'affectation du capital de façon à générer des rendements composés intéressants qui accroissent la valeur pour nos actionnaires.

- Nous sommes un investisseur axé sur la valeur qui a une vaste expérience de l'affectation du capital de façon à générer des rendements composés intéressants qui accroissent la valeur pour nos actionnaires. Approche de financement rigoureuse - Nous suivons une approche disciplinée en matière d'endettement tout en préservant le capital au fil des cycles économiques.

- Nous suivons une approche disciplinée en matière d'endettement tout en préservant le capital au fil des cycles économiques. Durabilité - Nous nous employons à nous assurer que les actifs et les entreprises dans lesquels nous investissons sont voués au succès à long terme, et nous cherchons à avoir une incidence positive sur l'environnement et les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. Les termes « Brookfield », « société », « nous », « notre » ou « nos » se rapportent à Brookfield Corporation et ses filiales consolidées. La « Société » se compose de participations dans nos entreprises de gestion d'actifs, de solutions d'assurance et en exploitation. Notre entreprise de gestion d'actifs comprend Brookfield Asset Management ULC (« BAM ») et nos placements directs dans des fonds privés gérés par BAM ou effectués de concert avec ces fonds. Notre entreprise de solutions d'assurance correspond à notre placement mis en équivalence dans Brookfield Reinsurance Ltd., un émetteur distinct. Nos « entreprises en exploitation » comprennent Brookfield Renewable Partners L.P., Brookfield Infrastructure Partners L.P. et Brookfield Business Partners L.P., qui sont des émetteurs distincts pris en compte dans nos secteurs Énergie renouvelable et transition énergétique, Infrastructures et Capital-investissement, respectivement, et les émetteurs inclus dans Brookfield Property Group, qui sont pris en compte dans notre secteur Immobilier. Des informations supplémentaires sur leurs entreprises et leurs résultats sont disponibles dans leurs documents publics. Nous‐utilisons le terme « fonds privés » pour parler des fonds immobiliers, des fonds de transition énergétique, des fonds liés aux infrastructures et des fonds de capital investissement de notre entreprise de gestion d'actifs. Nos autres activités sont prises en compte dans le secteur Activités du siège social. Se reporter au glossaire qui commence à la page 61 pour une définition des principales mesures de la performance que nous utilisons pour évaluer notre entreprise. Rapport intermédiaire du troisième trimestre de 2023 3

LETTRE AUX ACTIONNAIRES LES AFFAIRES ONT ÉTÉ BONNES Une fois de plus, nous avons enregistré de solides résultats d'exploitation ce trimestre, car nous continuons de tirer parti de notre position dominante dans les catégories d'actifs alternatifs, qui ont connu une forte croissance, ainsi que de la résilience des flux de trésorerie générés par notre capital perpétuel de 140 G$. L'ensemble de l'entreprise bénéficie de l'augmentation des placements des institutions, des régimes de retraite, des fonds souverains et des particuliers dans les secteurs des actifs réels et du crédit privé. De plus, l'augmentation des placements dans les actifs alternatifs est également en hausse dans nos canaux de distribution de produits de gestion de patrimoine et de détail, qui mobilisent aujourd'hui des capitaux d'environ 800 M$ par mois, montant qui devrait augmenter pour atteindre plus de 1,5 G$ par mois en 2024. Dans l'ensemble, notre entreprise de gestion d'actifs a mobilisé des capitaux de 61 G$ depuis le début de l'exercice, et notre entreprise de solutions d'assurance devrait plus que doubler ses actifs et les voir passer à plus de 100 G$ au cours des prochains mois. Nous devrions ainsi connaître une excellente fin d'exercice et amorcer 2024 fort d'une croissance marquée. Par ailleurs, notre capacité à effectuer des rachats, à sceller des partenariats ou à accorder des prêts à grande échelle dans un large éventail de catégories d'actifs réels permet aujourd'hui à l'entreprise de se démarquer plus que jamais. Au cours des 12 derniers mois, nous avons investi des capitaux de 65 G$ afin d'acquérir des entreprises de haute qualité pour en retirer de la valeur et nous avons réinvesti plus de 35 G$ grâce à des monétisations. Comme le contexte macroéconomique semble se préciser, nous nous attendons à ce que le rythme des transactions continue de s'accélérer tout au long de 2024, et le prochain exercice promet d'être encore riche en investissements. Notre succès tient en grande partie à nos importantes liquidités à l'échelle du groupe, qui se chiffrent aujourd'hui à près de 120 G$, ainsi qu'à notre accès à de multiples sources de capitaux. Grâce à nos relations étroites avec des banques mondiales de premier plan et à notre solide réputation d'emprunteur responsable, nous avons pu financer et refinancer avec succès nos entreprises et actifs existants et mobiliser de nouveaux capitaux afin d'en favoriser la croissance, et ce, alors que nombre d'intervenants ont davantage de difficulté à obtenir du financement. LE RYTHME DES TRANSACTIONS S'ACCÉLÈRE, LES TAUX D'INTÉRÊT CULMINENT Les banques centrales ont réalisé d'importants progrès dans la réduction de l'inflation totale. Parallèlement, l'activité économique, quoiqu'elle accuse un ralentissement, s'est montrée résiliente et le marché du travail est demeuré tendu, aux États-Unis particulièrement. Nous sommes d'avis que les taux d'intérêt culminent partout dans le monde et qu'ils se maintiendront près de leurs niveaux actuels avant de redescendre à moyen terme. Dans un tel contexte, l'appétence au risque de prix des intervenants du marché a augmenté, ce qui a engendré une amélioration de la liquidité des marchés financiers. Étant donné les niveaux records de capitaux en réserve actuellement inutilisés, nous entrevoyons une très grande effervescence sur le plan des transactions jusqu'à la fin du prochain exercice. Comme c'est souvent le cas, la situation géopolitique constitue un impondérable pouvant entraîner une hausse de la volatilité à court terme, mais nous prévoyons qu'elle n'aura pas d'incidence sur les perspectives à long terme de l'économie mondiale. En ce qui concerne Brookfield plus particulièrement, sa stratégie axée sur la propriété d'entreprises et d'actifs qui constituent le fondement de l'économie mondiale est sécuritaire, quel que soit le marché dans lequel elle est déployée. D'EXCELLENTS RÉSULTATS D'EXPLOITATION Au cours du trimestre, chacune de nos entreprises a généré d'importants flux de trésorerie et a présenté de solides fondamentaux sous-jacents. Notre bonne position pour répondre à la demande mondiale de placements alternatifs et d'actifs réels est l'un des principaux moteurs de performance et un facteur de différenciation pour notre entreprise. Résultats financiers Le bénéfice distribuable avant les montants réalisés s'est établi à 1,1 G$ pour le trimestre et à 4,2 G$ pour les 12 derniers mois. Il s'agit d'une augmentation de 11 % par action par rapport à l'exercice précédent, après ajustement pour tenir compte de la distribution spéciale de 25 % de notre entreprise de gestion d'actifs que nous avons conclue en décembre de l'exercice précédent. 4 TROISIÈME TRIMESTRE DE 2023 BROOKFIELD CORPORATION

Gestion d'actifs - Notre entreprise de gestion d'actifs a affiché de solides résultats, ayant généré un bénéfice distribuable de 634 M$ pour le trimestre et de 2,6 G$ pour les 12 derniers mois. Le bénéfice tiré des honoraires a augmenté de 13 %, compte non tenu des honoraires en fonction du rendement, par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance est attribuable au récent élan des activités de mobilisation de capitaux, les capitaux générant des honoraires ayant augmenté pour atteindre 440 G$ à la fin du troisième trimestre. Nous avons procédé à la clôture de notre plus important fonds de capital-investissement à ce jour, ce qui porte à 12 G$ le total des capitaux mobilisés pour cette stratégie. Cet accomplissement témoigne de notre vaste expérience et de notre approche de placement de longue date, laquelle est axée sur des entreprises essentielles de grande qualité qui génèrent de la trésorerie. Peu après la fin du trimestre, nous avons également procédé à la clôture de notre troisième fonds mondial de titres de créance liés aux infrastructures, qui s'élève à 6 G$, soit plus du double du fonds précédent. Nous prévoyons aussi une nouvelle accélération des activités de mobilisation de capitaux jusqu'à la fin de l'exercice et au début de 2024, de même que des clôtures à l'égard de nos importants fonds vedettes axés sur les tendances séculaires mondiales. Nous demeurons sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de 150 G$ en matière de mobilisation de capitaux. Assurance et produits de gestion de patrimoine et de détail - Notre entreprise de solutions d'assurance a bénéficié de la vigueur du rendement sur les placements, ayant généré un bénéfice d'exploitation distribuable de 182 M$ pour le trimestre et de 657 M$ pour les 12 derniers mois, soit des résultats largement supérieurs à ceux des périodes antérieures. Nous continuons de souscrire de nouvelles polices de rentes et de réinvestir nos placements liquides à court terme dans des actifs à rendement plus élevé, ce qui accroît davantage le bénéfice lié à l'écart de placement de notre entreprise existante. Au cours du trimestre, le rendement moyen de notre portefeuille de placements s'est établi à 5,5 % sur des actifs d'environ 50 G$, soit quelque 200 points de base de plus que le coût moyen du capital. Cette entreprise demeure sur la bonne voie pour enregistrer un bénéfice annualisé atteignant 800 M$ d'ici la fin de 2023. Compte tenu de la conclusion prévue des acquisitions d'Argo Group et d'American Equity Life, nos actifs d'assurance se chiffreront à plus de 100 G$ et le bénéfice annualisé dépassera 1,2 G$ d'ici l'an prochain. Nous continuons également d'élargir notre distribution aux clients de détail et de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de divers canaux. Nous avons d'ailleurs tiré chaque mois un montant d'environ 800 M$, par l'entremise de notre gestionnaire, des produits de détail destinés aux clients fortunés et de la souscription de produits de rentes au sein de notre entreprise de solutions d'assurance. Ce montant devrait augmenter pour s'établir à plus de 1,5 G$ par mois en 2024, et nous prévoyons que cette source de capital continuera de croître dans l'avenir. Entreprises en exploitation - Nos entreprises en exploitation continuent de générer des flux de trésorerie stables et croissants, soutenus par la demande à l'égard de nos actifs générateurs d'importants flux de trésorerie liés à l'inflation. Les distributions en trésorerie se sont établies à 366 M$ pour le trimestre et à 1,5 G$ pour les 12 derniers mois. Nos activités liées à l'énergie renouvelable et à la transition énergétique, aux infrastructures et au capital-investissement ont généré des flux de trésorerie résilients et croissants, soutenus par le solide bénéfice et la nature essentielle des entreprises et des actifs que nous détenons. Notre portefeuille d'immeubles principaux continue d'afficher un solide rendement, le bénéfice d'exploitation net (le « BEN ») selon les biens comparables ayant augmenté de 9 % par rapport à l'exercice précédent. Au sein de notre portefeuille d'immeubles de commerce de détail principaux, le taux de fréquentation a augmenté de 7 % par rapport à la période comparable, tandis que les activités de location demeurent vigoureuses, une superficie de 0,8 million de pieds carrés ayant été louée au cours du trimestre dans l'ensemble de nos immeubles de bureaux. Monétisation Notre bassin mondial d'ententes demeure prometteur. Pour le cumul depuis le début de l'exercice, nous avons vendu des actifs bénéficiant de solides évaluations pour environ 25 G$ et avons conclu des monétisations de plus de 35 G$ au cours des 12 derniers mois. La quasi-totalité de ces transactions a été réalisée à des valeurs supérieures aux valeurs comptables en vertu des IFRS. Nous avons récemment vendu ou convenu de vendre un portefeuille de maisons préfabriquées aux États-Unis pour environ 390 M$, une participation partielle dans une entreprise de services technologiques selon une valeur d'entreprise implicite de plus de 1 G$ (et un multiple de 3,5 fois le capital) et une participation partielle dans notre entreprise de télécommunications en Inde pour 250 M$. Pour le cumul depuis le début de l'exercice, nous avons comptabilisé en résultat net un intéressement aux plus-values réalisé net de 470 M$, et nous sommes en bonne voie de porter ce montant à bien plus de 500 M$ pour 2023. Rapport intermédiaire du troisième trimestre de 2023 5

Rachats d'actions Dans l'ensemble, depuis la fin du dernier trimestre, nous avons continué de réinvestir dans nos entreprises, mais nous avons également remboursé plus de 400 M$ aux actionnaires au moyen de dividendes réguliers et de rachats d'actions, le total des rachats d'actions s'étant chiffré à environ 750 M$ au cours des 12 derniers mois. Compte tenu du décalage entre la valeur intrinsèque et le cours des titres de BN et de nos sociétés liées cotées, nous continuons d'affecter du capital au moment opportun afin de racheter des actions. Il convient de noter que nous avons récemment commencé à racheter des actions de BIP et de BEP sur le marché libre, en plus des actions de BBU déjà rachetées cette année. Tous ces rachats permettent d'accroître fortement la valeur liquidative d'une action de BN. LA SOLIDITÉ DU BILAN : UN FACTEUR IMPORTANT Durant de nombreuses décennies et au fil de divers cycles, nous avons élaboré un ensemble simple de principes fondamentaux en matière de financement de notre entreprise. Ces principes nous guident encore aujourd'hui : Maintenir des sources de liquidités importantes et multiples au niveau de la Société. Les occasions se présentent à ceux qui disposent de capitaux.

Financer des placements au moyen de titres d'emprunt sans recours au niveau de l'actif, sans garantie réciproque.

Veiller à ce que nos entreprises et nos actifs puissent être financés de façon autonome, mais agir à titre de propriétaire à long terme et soutenir ces entreprises afin de nous assurer de créer de la valeur à long terme. Au trimestre dernier, nous avions souligné le fait que notre accès à de multiples sources de capitaux dans l'ensemble de l'organisation constitue un avantage concurrentiel important dans le contexte actuel. Aujourd'hui, nous estimons important d'ajouter que nous détenons des liquidités importantes en tant qu'entreprise, d'insister sur les avantages du financement sans recours au niveau de l'actif et de décrire la façon dont nos entreprises continuent de financer leurs activités de façon autonome. La trésorerie est reine Les périodes de volatilité ou d'incertitude accrue nous rappellent à quel point il est crucial de pouvoir compter sur des liquidités importantes et d'harmoniser la durée du capital avec le cycle de vie d'un placement. Le pire scénario : être forcé de vendre des actifs ou de mobiliser des capitaux dans un creux de cycle, ce qui anéantirait la capacité de participer au redressement en raison d'une dilution indue au mauvais moment. Ce processus dilutif est l'une des forces les plus destructrices qui soient dans la création de richesse à long terme. Forts d'un capital pouvant être investi de près de 120 G$, nous sommes en très bonne position. Au niveau de la Société, en plus de détenir de la trésorerie et des actifs financiers d'un montant de 4 G$, nous disposons de titres liquides d'un montant d'environ 60 G$, ainsi que d'un flottant d'assurance d'un montant additionnel d'environ 50 G$, lequel atteindra bientôt environ 100 G$. Nous avons également la capacité de mobiliser des capitaux supplémentaires au moyen de placements de titres d'emprunt sur les marchés financiers, nos notations actuelles nous conférant une importante marge de manœuvre à cet égard, sans parler du bénéfice distribuable d'environ 5 G$ que nous recevons annuellement. Par conséquent, nous sommes bien préparés à résister à tout cycle défavorable et, plus important encore, nous sommes en mesure de nous concentrer sur la croissance, alors que nous entrevoyons d'excellentes occasions de placement en 2024, ce qui devrait nous permettre d'émerger encore plus forts de ce cycle. L'avantage du financement sans recours au niveau de l'actif Nous adoptons une approche ascendante pour financer les placements que nous détenons, ce qui signifie que la grande majorité de notre dette se situe au niveau de l'actif individuel (ou de la société comprise dans le portefeuille) pris individuellement, et que son montant est approprié pour que ce placement précis puisse durer tout un cycle. Chaque emprunt est assorti d'un recours uniquement contre l'actif précis qu'il finance et, surtout, il n'accorde aux prêteurs aucun recours contre BN, BAM ou nos sociétés liées perpétuelles. 6 TROISIÈME TRIMESTRE DE 2023 BROOKFIELD CORPORATION

En matière d'endettement, notre approche vise à optimiser la structure de notre capital et à protéger la Société et notre entreprise dans son ensemble contre les problèmes liés à des actifs précis qui pourraient survenir de temps à autre. Cette approche a résisté à l'épreuve du temps au cours des 30 dernières années, y compris pendant des périodes de tension beaucoup plus importante que celle qu'on observe aujourd'hui sur les marchés. Nous sommes fiers d'être une contrepartie responsable et solide pour nos prêteurs. Il importe toutefois de souligner que nous abordons le financement des actifs sur une base individuelle, de concert avec nos prêteurs. Grâce à nos forces, soit notre approche l'égard du financement de notre entreprise, notre réputation et nos relations, nous avons un accès continu au capital, alors que bien d'autres intervenants éprouvent plus de difficultés à obtenir du financement. Au cours des derniers mois, malgré l'incertitude et la volatilité des marchés, nos entreprises ont pu accéder aux marchés financiers en obtenant des financements d'environ 25 G$, en augmentant la durée de la dette et, dans bien des cas, en resserrant les écarts de taux de la dette. Pour illustrer ce point, nous présentons ci-dessous certains financements, tous sans recours contre BN, BAM, nos sociétés liées cotées ou tout fonds connexe, et qui ne font l'objet d'aucune garantie réciproque. Ils sont autonomes, à l'instar de la quasi-totalité de nos financements. Voici quelques faits saillants : Notre entreprise d'énergie renouvelable et de transition énergétique continue de constater une forte demande de la part des prêteurs à l'égard des occasions liées à la transition énergétique, et nous avons récemment obtenu un financement d'environ 1,5 G$ pour l'acquisition et la construction future du portefeuille d'installations d'énergie renouvelable de Duke Energy.

Notre entreprise d'infrastructures a conclu un refinancement de plus de 1 G$ de son entreprise de décarbonation résidentielle en Amérique du Nord. Malgré le resserrement des conditions dans l'ensemble des marchés du financement, nous avons été en mesure d'obtenir la meilleure fixation de prix pour une première émission sur le marché des capitaux cette année, en raison du modèle opérationnel de haute qualité de l'entreprise et de notre solide réputation à titre de promoteur.

Notre entreprise de capital-investissement a profité au moment opportun de la récente amélioration du climat sur les marchés des capitaux et a pu refinancer des emprunts de 3,6 G$ liés à notre entreprise de services technologiques et de solutions logicielles pour les concessionnaires, ce qui a donné lieu à des économies d'intérêts importantes, le coût tout compris étant inférieur d'environ 50 points de base au coût de la dette qu'ils ont remplacé. Il s'agit du quatrième refinancement d'une société en exploitation effectué par notre entreprise de capital- investissement au cours des derniers mois. Au total, nous avons refinancé une dette de près de 15 G$ depuis le début de l'exercice, et ce, sans augmentation du coût global de la dette .

capital-investissement a profité au moment opportun de la récente amélioration du climat sur les marchés des capitaux et a pu refinancer des emprunts de 3,6 G$ liés à notre entreprise de services technologiques et de solutions logicielles pour les concessionnaires, ce qui a donné lieu à des économies d'intérêts importantes, le coût tout compris étant inférieur d'environ 50 points de base au coût de la dette qu'ils ont remplacé. Il s'agit du quatrième refinancement d'une société en exploitation effectué par notre entreprise de capital- investissement au cours des derniers mois. Au total, nous avons refinancé une dette de près de 15 G$ depuis le début de l'exercice, et ce, . Notre entreprise immobilière continue d'accéder aux marchés financiers à l'échelle mondiale dans une mesure importante. Pour le cumul depuis le début de l'exercice, nous avons conclu des refinancements d'un montant de 23 G$, dont 131 emprunts individuels, qui n'ont pas eu d'incidence significative sur les liquidités. Nous prévoyons refinancer nos emprunts arrivant à échéance avec le même succès. Entre autres faits saillants de l'exercice, notons la conclusion de financements d'immeubles de bureaux d'environ 9 G$ aux États-Unis, en Europe, au Brésil, en Australie et en Inde. Parmi ces refinancements, un montant d'environ 600 M$ a servi à refinancer la dette existante et à soutenir la croissance d'un immeuble de bureaux en Australie. Nous avons également procédé au refinancement d'un immeuble de commerce de détail de luxe situé à Chicago pour un montant de 700 M$, ce qui comprend un rapatriement de capitaux d'un montant net de plus de 200 M$ dans nos comptes de trésorerie. RETOUR SUR LA JOURNÉE DES INVESTISSEURS Nous avons tenu notre journée annuelle des investisseurs en septembre. Les personnes qui n'ont pas pu y assister peuvent consulter la webémission et les documents connexes sur notre site Web. Comme nous l'avons souligné lors de la Journée des investisseurs, la Société occupe une position unique en tant que gestionnaire de patrimoine de premier plan à l'échelle mondiale. Par l'entremise de BAM, l'un des plus importants gestionnaires d'actifs alternatifs au monde, ainsi que de notre entreprise de solutions d'assurance, nous profitons de la demande mondiale accrue pour les placements alternatifs. Notre objectif pour toutes nos composantes consiste à constituer un patrimoine offrant des rendements élevés, tout en courant un risque modéré. Nous demeurons bien positionnés dans le contexte actuel, compte tenu de notre orientation sur les tendances séculaires mondiales en matière de décarbonation, de numérisation et de démondialisation. La rareté des capitaux pour de nombreux investisseurs et le fait que l'expertise opérationnelle soit recherchée dans le contexte d'investissement actuel sont de bon augure pour l'expansion continue de l'entreprise. Rapport intermédiaire du troisième trimestre de 2023 7