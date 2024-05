Brookfield Corporation est un propriétaire et un exploitant d'actifs immobiliers. Elle se concentre sur la composition du capital à long terme afin d'obtenir des rendements totaux attrayants pour ses actionnaires. Ses secteurs d'activité comprennent la gestion d'actifs et les solutions d'assurance. Ses activités opérationnelles comprennent l'énergie renouvelable et les activités de transition, qui comprennent la propriété, l'exploitation et le développement d'actifs de production d'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire à l'échelle de l'entreprise, ainsi que l'énergie distribuée et les solutions durables ; les activités d'infrastructure, qui comprennent la propriété, l'exploitation et le développement d'actifs de services publics, de transport, intermédiaires et de données ; les activités de capital-investissement, qui se concentrent sur la propriété et l'exploitation de services aux entreprises et d'activités industrielles ; les activités immobilières, qui comprennent la propriété, l'exploitation et le développement d'investissements de base, de transition et de développement, et les activités d'entreprise, qui comprennent l'investissement de liquidités et d'actifs financiers.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds