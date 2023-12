Le Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (le Fonds) est un fonds d'investissement canadien. Les objectifs d'investissement du Fonds sont de fournir aux porteurs de parts (les porteurs de parts) des distributions trimestrielles en espèces, de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce aux distributions et à la plus-value du capital et de préserver le capital du Fonds en investissant dans un portefeuille (le portefeuille) composé principalement de titres de participation de sociétés d'infrastructure mondiales cotées en bourse qui détiennent et exploitent des actifs d'infrastructure. Brookfield Public Securities Group LLC est le gestionnaire et le gestionnaire d'investissement du Fonds.